Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras el sprint de Silverstone

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputó este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
179 puntos
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
136
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
132
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
85
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
83
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
82
.7.
Max Verstappen
NED
Red Bull
76
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
42
.9.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
41
10.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
31
11.
Oliver Bearman
GBR
Haas
18
12.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
16
13.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
14
14.
Carlos Sainz
ESP
Williams
6
15.
Alexander Albon
THA
Williams
5
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
3
17.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1
19.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
0
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
0
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
0
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
0
EFE
arh/sab
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