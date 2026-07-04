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Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras el sprint de Silverstone

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputó este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

179 puntos

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

136

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

132

.4.

Lando Norris

GBR

McLaren

  85

.5.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

  83

.6.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  82

.7.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  76

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  42

.9.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  41

10.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  31

11.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  18

12.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  16

13.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  14

14.

Carlos Sainz

ESP

Williams

    6

15.

Alexander Albon

THA

Williams

    5

16.

Esteban Ocon

FRA

Haas

    3

17.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

    2

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

    1

19.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

    0

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

    0

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

    0

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

    0

EFE

arh/sab

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