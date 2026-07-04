Castro gana en Bilbao y suma su tercera bandera de la temporada

Bilbao, 4 jul (EFE).- La embarcación cántabra de Castro ha logrado la victoria en la II Regata Promoción de Bilbao disputada en la ría del Nervión en la modalidad de contrarreloj y ha sumado así su tercera victoria de la temporada en la Liga ARC 2.

'La Marinera' ha dominado la regata con total autoridad y ha aventajado en 21 segundos a la 'Virgen del Carmen' de Camargo, que el pasado domingo ganó en Mutriku y ha sido hasta ahora la única tripulación en cuestionar la hegemonía castreña en la tercera división de traineras. Los anfitriones de Deusto B, Portugalete, Busturialdea, Mutriku, Laredo y Lutxana han completado la clasificación de la regata.

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Después de cuatro pruebas, la general de la ARC 2 sigue encabezada por Castro, con 31 puntos, seguido de Camargo (29), Portugalete (23), Deusto B (20), Busturialdea (17), Mutriku (11), Laredo (9) y Lutxana (4). EFE

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