Camila Osorio y Solana Sierra ganan a las sustitutas de las hermanas Williams

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El equipo formado por la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra avanzaron a la segunda ronda del torneo de dobles de Wimbledon femenino al ganar a la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee, sustitutas a última hora de las estadounidenses Venus y Serena Williams.

El dueto sudamericano ganó por 6-3 y 6-4 en 79 minutos. Serena Williams no se recuperó de la dolencia que sufrió hace dos días en la rodilla derecha, en su partido del cuadro individual y, junto a su hermana, renunciaron a disputar el dobles.

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Sierra y Osorio se enfrentarán ahora, en segunda ronda, a la pareja formada australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs que vencieron a la japonesa Miyu Kato y la uzbeka Kamila Rakhimova por 7-5 y 7-5. EFE