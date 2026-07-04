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Calurosa Rapa das Bestas en Sabucedo (Pontevedra) con horario cambiado por temperaturas

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A Estrada (Pontevedra), 4 jul (EFE).- La conocida Rapa das Bestas de Sabucedo (Pontevedra) ha medido de nuevo un año más en este primer fin de semana de julio la bravura de los hombres y la de los caballos salvajes en una lucha cuerpo a cuerpo que el público ha aplaudido y que se ha movido de las seis a las ocho de la tarde por el calor.

Las altas temperaturas han alterado el horario inicial y por el tiempo ha habido alguna incidencia, como la asistencia a una mujer que sufrió un golpe de calor pero que se movía por su propio pie.

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En el curro se ha procedido al corte de crines, las de Mariscal, Confinado, Ciclón y sus amigos corceles, y esta es la gracia de una de las fiestas más ancestrales de Galicia, pues su origen se remonta al año 1567 cuando la peste asoló Sabucedo y como súplica a San Lourenzo, patrón del pueblo, dos hermanas le ofrecieron sendas yeguas de su propiedad para que las librase del mal.

Cumplida su promesa y después de que la Iglesia no pudiera hacerse cargo de los animales, cuenta la tradición oral que las mujeres procedieron a la liberación de los mismos en el monte, dando origen a una cita cuyo encanto traspasa las fronteras españolas. Prueba de ello, los 150 periodistas de nueve países que hoy están acreditados.

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En cada rapa están, por un lado, los caballos salvajes y por otro los luchadores ('aloitadores') y, como testigos de excepción, los miles de visitantes que en un recinto de piedra con capacidad para 1.600 asistentes que se acercan a contemplar un ceremonial envuelto en sudor, esfuerzo, polvo y nerviosismo.

La gesta de la purificación hace que el público anime efusivamente a los "aloitadores", que cuentan con la única ayuda de su cuerpo y de unas tijeras.

La noble batalla que mereció la atención de antropólogos y estudiosos de todo el planeta y que protagonizó un aclamado documental es de igual a igual, sin cuerdas y mucho menos palos.

Chicos y chicas de la zona se inician cada año en una tradición centenaria que evidencia una forma de entender la vida en comunión.

Esto es lo que ha destacado el conselleiro gallego de Cultura, José López, que ha celebrado el "respeto" por los animales y el trabajo para que se mantengan vivas las costumbres.

La Rapa das Bestas, de interés turístico internacional desde 2007, recibe en cada edición a incontables fieles que se desplazan para disfrutar de un espectáculo de gran intensidad.

Sabucedo es un pequeño núcleo de 5,9 kilómetros cuadrados de extensión y apenas una treintena de habitantes muy conocido por esta manifestación de identidad. EFE

(foto) (vídeo)

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