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Bruno Guimarães: "Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo junto con Kane"

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East Rutherford (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El centrocampista brasileño Bruno Guimarães espera un partido "muy trabado" contra Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 y situó este sábado a Erling Haaland como "uno de los mejores delanteros del mundo" junto con el inglés Harry Kane.

"Creo que va a ser un partido muy trabado. Ellos van a dar la vida en cualquier córner o falta para intentar hacer un gol", dijo el futbolista del Newcastle en la rueda de prensa previa al cruce con los vikingos rojos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El mediocampista de 28 años, que suma cuatro asistencias en esta Copa del Mundo, reveló que han entrenado "mucho" las jugadas de estrategia para "intentar neutralizar los puntos fuertes" de su próximo rival.

"Pero sobre todo esperamos tener un buen día para mostrar nuestro mejor fútbol y conseguir la clasificación", añadió.

Asimismo, aseguró a los periodistas que se encuentra en su mejor momento físico y emocional.

"Me siento listo y realizado en mi vida personal: casado, con dos hijos; y en mi vida profesional, donde me falta la Copa del Mundo. Voy a morir por la selección, si es necesario; voy a darlo todo", garantizó.

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"Queremos hacer historia y traer el 'hexa'(campeonato) a casa", agregó.

Sobre Haaland, Guimarães definió al ariete del Manchester City como "uno de los mejores delanteros del mundo junto con Kane".

Como antídoto contra el coloso noruego, propuso un marcaje estrecho para no darle espacio y dificultar que le llegue el balón.

También fue preguntado por Martin Odegaard, a quien espera superar en su particular duelo con el mediapunta del Arsenal en la medular.

"Obviamente que el partido es colectivo, pero esos duelos individuales son muy importantes (...) Será un partido muy interesante", expresó.

En este sentido, rechazó que la selección brasileña haya subestimado al combinado noruego, pues son conscientes de la calidad de la plantilla que tienen y, además, se clasificó en un "grupo difícil" con Francia, Senegal e Irak. EFE

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