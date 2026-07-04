Brahim Díaz: "La mentalidad que hemos tenido ha sido increíble"

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Brahim Díaz, centrocampista de la selección marroquí, afirmó este sábado que "la mentalidad" que su equipo ha mostrado en el triunfo por 3-0 logrado contra Marruecos en los octavos de final del Mundial ha sido "increíble".

"Muy contento por todo lo que estoy dando, por todo lo que estoy ayudando a mis compañeros, lo más importante es lo que estamos consiguiendo como equipo", afirmó Brahim en la zona mixta del NRG Stadium de Houston tras la victoria de Marruecos.

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"La mentalidad que hemos tenido ha sido increíble y esto al final marca la diferencia en este tipo de partidos. Marruecos está ahí, queremos seguir peleando, queremos seguir avanzando. Ahora a celebrar, porque es lo que toca, pero tenemos que preparar el siguiente partido lo antes posible", añadió.

Tras el 0-0 de la primera mitad, Marruecos goleó con doblete de Azeddine Ounahi y diana final de Soufiane Rahimi.

En cuartos, Marruecos podría volver a verse las caras con Francia, que le eliminó en las semifinales del Mundial de Catar.

"No me gusta hablar de revancha porque no soy así, soy un chico humilde y mantengo los pies en el suelo. Veremos cuál es el próximo rival, ahora es el momento de celebrar", dijo.

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A nivel individual, Brahim manifestó su satisfacción.

"Marcha muy bien, la verdad, muy contento de lo que estoy consiguiendo, porque el apoyo que he tenido, el amor que he tenido de todo Marruecos desde mi llegada ha sido increíble. Y ofrecérselo en el campo dando la mejor versión de mí es algo único. Tengo unos compañeros increíbles que lo hacen todo muy fácil", aseguró. EFE

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