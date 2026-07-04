Bouaddi y su decisión de jugar con Marruecos en vez de Francia: "Estoy muy orgulloso"

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Ayyoub Bouaddi, centrocampista de la selección de Marruecos, aseguró este sábado que está muy orgulloso por su decisión de jugar por el país norteafricano, después de conseguir el billete para los cuartos de final del Mundial.

"Estoy muy orgulloso por jugar con Marruecos. No sabemos con quién vamos a jugar, lo veremos esta tarde (en el Francia-Paraguay), pero seguro estamos preparados para todos los partidos y vamos a dar el cien por cien", afirmó Bouaddi en zona mixta tras el partido de octavos ganado 3-0 por Marruecos a Canadá en Houston.

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Bouaddi nació en Senlis, al norte de París, y tras jugar con Francia en las categorías juveniles, eligió finalmente a Marruecos.

Su selección logró una victoria trabajada ante Canadá en octavos, tras sufrir mucho en la primera mitad. Un doblete de Azeddine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi le entregaron el pase de ronda en la reanudación.

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"En la primera mitad Canadá estuvo muy bien organizado, nos creó problemas. En el descanso hablamos con el entrenador, con los jugadores, y encontramos soluciones para ganarles", afirmó Bouaddi. EFE