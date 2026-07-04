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Besteiro arenga al PSdeG a "salir a ganar" con "decisión" las municipales para "lograr más alcaldías que nunca"

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha animado a todos los socialistas a "salir a la calle", con "decisión y compromiso", para "ganar" y lograr "tener más alcaldías que nunca" en las próximas elecciones municipales de 2027.

El jefe de filas del PSdeG ha lanzado este mensaje este sábado durante la reunión del Comité Nacional de la formación, el máximo órgano de decisión entre congresos, en el que ha contrapuesto los resultados de las políticas progresistas del Gobierno con la "parálisis" de la Xunta de Alfonso Rueda.

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Besteiro ha aprovechado su intervención ante los suyos para felicitar a los candidatos ya proclamados --Pedro Blanco en Santiago, Natalia González en Ourense, Iván Puentes en Pontevedra y Miguel Fernández en Lugo--, así como para poner en valor la celebración de primarias en la ciudad de Ferrol, donde se enfrentarán el exalcalde, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez.

En este contexto, ha dicho que Partido Socialista celebra sus procesos internos de elección de alcaldables, a los que se ha referido como una "batalla bonita", "pensando en la gente que no forma parte del partido" y con el objetivo de elegir a los "mejores candidatos y candidatas" para "solucionar los problemas" de la ciudadanía.

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Ha reivindicado con "orgullo" la gestión socialista en Vigo, A Coruña, Vilagarcía o Ferrol y se ha comprometido a recuperar Lugo de la mano de Miguel Fernández tras una moción de censura en la que el PP se apoyó en una tránsfuga entrando "por la puerta de atrás". "Es un símbolo de lo que vamos a recuperar dentro de diez meses", ha manifestado.

La cita, celebrada una semana después del Comité Federal que puso en marcha el calendario de las primarias, ha reunido en Santiago a algunos de los dirigentes institucionales y orgánicos del PSdeG, como los tres secretarios generales provinciales --David Regades, Pontevedra; Bernardo Fernández, A Coruña; y Álvaro Vila, Ourense--, así como al presidente de la Gestora de Lugo, Luis Lago Lage.

A ella no han acudido algunos regidores como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la regidora de A Coruña, Inés Rey. Sí se ha podido ver a otros dirigentes socialistas como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el presidente de la Diputación de Lugo; Valentín González; el alcalde de Ames, Blas García; y el concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, así como a varios de los representantes del partido en el Parlamento de Galicia y en las Cortes Generales.

Tras poner en valor los avances logrados en Galicia con el gobierno progresista, "un aval y pegamento" que une a los socialistas con la "mayoría social", Besteiro ha acusado al presidente de la Xunta de carecer del proyecto, de planificación y de objetivos. "Nunca tanta gente quedó sin vivienda, sin médicos y sin el dinero que le correspondía a Galicia", ha dicho.

"GOBERNAR A GOLPE DE BONO"

También ha acusado al Ejecutivo gallego de "gobernar a golpe de bono". "Bono Coidado, Bono Peixe, Bono Rural, Bono Comercio, Bono Cultural. Es la mejor metáfora de un gobierno que sustituye derechos por parches. El problema es convertir los derechos en cheques que compran voluntades", ha censurado.

Frente a ello, ha reivindicado la propuesta que los socialistas llevaron al debate del estado de autonomía, el "bono gobierno". "La ciudadanía gallega ya cumplió, paga impuestos. Ahora falta que la Xunta cumpla con algo tan revolucionario para ellos como es gobernar", ha afirmado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha criticado el "fracaso" de Rueda en vivienda o en sanidad, ha censurado también la "parálisis" industrial del Ejecutivo gallego "mientras Pedro Sánchez trae SAIC a Galicia frente a competidores como Marruecos, Cataluña o Valencia".

Sobre incendios, ha recordado que el acuerdo parlamentario de 2018 con el PP sigue sin cumplirse ocho años después, con el Pladiga aprobado fuera de plazo y las medidas de prevención sin ejecutar: "No aprendemos nada de todo lo que pasó", ha censurado.

Dicho esto, ha exigido a Rueda que deje de amparar las posiciones de Feijóo con una "confrontación estéril" con el Gobierno de España. "El interés del presidente de la Xunta tiene que ser defender el interés de Galicia", ha subrayado para criticar la postura del PP gallego en asuntos como la condonación de la deuda.

Frente a ese oportunismo, ha reivindicado el papel de los socialistas para la paralización de Altri, proyecto parado porque "los y las socialistas pusieron pie en pared"; y en el traspaso de la AP-9: "En los temas importantes somos nosotros los que decidimos la política aquí en Galicia", ha manifestado.

CRÍTICAS A LA POSICIÓN DEL PP CON LA LEY NIETOS

En su intervención, además, Besteiro ha cargado contra la posición del PP sobre la Ley de Nietos y el voto exterior. Así, ha acusado al PP de "cruzar una línea en su deriva trumpista" al "despreciar abiertamente" a los hijos y nietos de quien marchó porque Galicia no les daba futuro.

"Durante años les llamaron embajadores de Galicia, ahora, cuando sospechan de que no votan como ellos quieren, los tratan como gallegos de segunda. Mucha morriña en los discursos y muy poca dignidad cuando toca defenderlos", ha sostenido.

En este punto, ha asegurado que sintió "vergüenza" cuando Feijóo propuso liquidar la Ley de Nietos y también cuando Rueda "calló", y ha denunciado que el PP responde "amén" a la propuesta de Voz de suprimir el voto exterior.

"Feijóo y Rueda le fallaron a la emigración gallega. Nosotros no le vamos a fallar a la emigración gallega. No le vamos a fallar. Para nosotros no hay gallegos de primera y de segunda. Hay gallegos, estén donde estén", ha manifestado.

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EuropaPress

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