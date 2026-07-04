Belarra defiende "la España de Lamine Yamal" frente a la del pacto andaluz PP-Vox y dice que PSOE "no está a la altura"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que le gusta "muchísimo más la España de Lamine Yamal" que la España "que están señalando el PP y Vox" con su pacto en Andalucía, al tiempo que ha considerado que el PSOE "ha demostrado durante todos estos años de gobierno que no está a la altura del país que somos".

"Creo que frente a ese pacto del PP y Vox, más la España de Lamine Yamal, más la España que está orgullosa de lo que somos", ha dicho Belarra en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto a la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, y el secretario de Políticas Municipales y concejal en Málaga, Nicolás Sguiglia, antes del Encuentro Municipalista de Podemos Andalucía.

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Así, ha indicado que esa España "que dibuja esta selección en el Mundial" representa "a muchas más personas, a una mayoría social", que, en su opinión, no está encontrando una respuesta por parte de los socialistas en el Ejecutivo.

"La gente pensaba que votando al PSOE iba a obtener políticas feministas, subida del salario mínimo, que iba a votar políticas de vivienda para que la gente pueda tener casas más baratas, lo único que se está encontrando, como hemos visto esta legislatura, después de echar a Podemos del Gobierno, es que estamos teniendo rearme, corrupción repugnante y especulación con la vivienda", ha dicho.

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Para la dirigente de Podemos, "con esos mimbres es imposible ganarle al PP y Vox", pero ha asegurado que existe "una mayor social en España y en Andalucía que es mejor que sus gobernantes, que es mejor que el PP y Vox".

En este punto, ha aludido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus manifestaciones "negándose a que los hijos de los exiliados y exiliadas españolas tengan la nacionalidad de nuestro país cuando son lo mejor que ha tenido este país" y se ha mostrado "firmemente convencida" de que España "es mejor que el PP y Vox".

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Para Belarra, España "es mejor que ese país en blanco y negro que dibujan, esa España totalmente blanca que ellos se imaginan y con la que ellos sueñan". "Somos una mayoría de españoles y españolas quienes creemos que este país es diverso, es feminista, en un día como hoy que estamos orgullosas de las personas LGTBI y que queremos un país con derechos para todas esas personas", ha aseverado.

La dirigente de Podemos ha asegurado que "de la mano de todas esas personas que quieren un país con derechos" la formación se pone "a la tarea de construir las candidaturas municipales más fuertes, más amplias, que realmente puedan ser una alternativa, que se sientan orgullosas del país que somos y que sean una alternativa valiente".

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"Es evidente que esta actitud conservadora del PSOE, con políticas de rearme con las que está de acuerdo básicamente el PP y Vox, con políticas de especulación con la vivienda, con las que también están de acuerdo el PP y Vox, desde luego por ese camino es imposible frenar el proceso de 'fascistización' que tiene la derecha española en nuestro país", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha dicho que el pacto andaluz entre ambas formaciones de derechas "no es simplemente un acuerdo de gobierno entre PP y Vox; lo que hemos visto es un giro hacia la ultraderecha de Moreno Bonilla", que, ha dicho, recordando al cantante Carlos Cano, "es una serpiente disfrazada con traje de santurrón".

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"Y ya se ha quitado la careta hacia las políticas más extremas que nos llevan a una Andalucía en blanco y negro, a una Andalucía que nos retrotrae de derechos humanos, de derechos para todos y para todas, y que pone en riesgo políticas de inmigración, de servicios públicos, políticas medioambientales, políticas de igualdad y que arrincona la diversidad", ha dicho Durán.

Ante esto, ha asegurado que desde Podemos Andalucía lo tienen claro. "Hoy, aquí y ahora iniciamos y hacemos un llamamiento a todos los municipios de Andalucía para parar y frenar este pacto de la vergüenza, ante estas políticas que se nos avecinan en el Gobierno andaluz".

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Pero también, ha indicado, para plantearse "ante la desidia, ante el pasotismo y ante la falta de respuesta que ha dado el PSOE tanto a nivel estatal como en aquellos municipios donde gobierna". "Una falta de valentía que tiene mucho que ver con los resultados electorales que hemos tenido en Andalucía", ha apuntado.

Para la dirigente de Podemos Andalucía, "estas políticas solo se frenan en nuestros municipios con movilización, con la mano tendida a la sociedad civil, a los movimientos sociales, pero también se frena en las urnas". "Podemos hacer esa alternativa valiente, esa alternativa constructiva ante el pasotismo del PSOE y ante las políticas dolorosas de Moreno Bonilla y la ultraderecha", ha dicho.

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Sguiglia también ha calificado el acuerdo PP y Vox en Andalucía de "pacto de la vergüenza de las derechas, con este planteamiento absolutamente reaccionario y tramposo de la prioridad nacional que plantea el partido Vox" y ha hecho un llamamiento "a todo el electorado de izquierda para decirle que vamos a construir alternativas de izquierda para que la gente vuelva a votar con ilusión, sin vergüenza, sin taparse la nariz".