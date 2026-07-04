Bea Ortiz, gran ausencia de España en la Superfinal tras pasar por el quirófano

Barcelona, 4 jul (EFE).- La capitana de la selección española de waterpolo, Bea Ortiz, será la gran ausencia del combinado que dirige Jordi Valls en la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 22 al 26 de julio en Sídney, tras someterse a una intervención quirúrgica.

La propia jugadora del Ferencváros húngaro anunció este sábado en sus redes sociales que fue operada el pasado martes, aunque no ha querido revelar la dolencia ni la parte del cuerpo afectada. La decisión de renunciar al torneo, según explica, ha sido tomada de forma consensuada con su médico, el doctor de la selección y el seleccionador.

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"Echaré de menos a mis chicas este verano, pero las seguiré de bien cerquita y, en un abrir y cerrar de ojos, volveré a estar con ellas de nuevo", señala Ortiz en el comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

La selección española selló el pasado mes de mayo su clasificación para la Superfinal, la principal cita internacional del verano en un año sin Mundial ni Europeo, y en la que buscará conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés.

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La ausencia de Ortiz, una de las jugadoras imprescindibles del combinado nacional y habitual en todas las convocatorias, ya había despertado las dudas al no figurar en la prelista. Ha sido ahora la propia waterpolista catalana quien ha confirmado su baja para centrarse en la recuperación y, como ella misma asegura, "volver con más fuerza e ilusión que nunca". EFE

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