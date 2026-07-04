Barbara Baraldi explora la dualidad del ser humano en la saga de la inspectora Scalviati

Gijón, 4 jul (EFE).- La escritora italiana Barbara Baraldi ha explorado la dualidad entre oscuridad y lucidez de las personas como algo esencial de la condición humana en la saga de la inspectora Aurora Scalviati, que la logrado vender más de 200.000 ejemplares de la tetralogía en su país de origen.

Baraldi (Mirandola, Emilia Romaña, 1975) ha explicado este sábado en la Semana Negra de Gijón, donde participa como autora invitada, que el personaje de la joven policía con trastorno bipolar le permitió "superar las fobias que adquirió durante una “infancia difícil".

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"Me gusta indagar en la doble faceta de oscuridad y lucidez que tienen todas las personas porque considero que es algo esencial del ser humano", ha dicho la autora de 'Aurora en la oscuridad', la primera de la saga publicada en España en 2024.

El segundo, 'Observador oscuro', se prevé que sea distribuido en las librerías españolas en el próximo otoño.

Aurora Scalviati es una joven policía, hija de un juez asesinado por la mafia italiana, con trastorno bipolar desde que tiene alojada en la cabeza una bala que recibió durante un enfrentamiento con delincuentes.

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La autora explota la condición de bipolar del personaje como un factor determinante de los momentos de "lucidez extrema, que le permite encontrar pistas" y ha sido protagonista de un documental de la BBC sobre la importancia del thriller italiano.

Galardonada con varios premios literarios como el Gran Giallo Città di Cattolica, también es historietista, directora de una editorial de cómic y desde 2010 da lecciones de escritura creativa a niños y adultos.

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Baraldi también ha presentado en la Semana Negra 'Los asesinatos del Tarot', en la que mezcla el espiritismo con la investigación policial, distribuida en España la pasada primavera.

Protagonizada por las hermanas Bellini, la comisaria Emma y la tarotista Maia, la novela estrecha los lazos entre la intuición y el método científico de investigación criminal.

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La escritora ha dicho que en un principio no pensó en hacer una saga como la de la inspectora Scalviati, pero dada la dimensión que adquirieron Emma y Maia, "estos personajes están pidiendo una segunda parte". EFE

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