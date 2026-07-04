Ayuso lamenta el pinchazo de Skjelmose que les frenó para la victoria

Barcelona, 4 jul (EFE).- El español Juan Ayuso, cuarto de la general del Tour de Francia tras la contrarreloj por equipos que abrió al edición de 2026 por las calles de Barcelona, lamentó el pinchazo que sufrió su compañero Mattias Skjelmose, que les frenó en su lucha por la victoria.

"Nos ha faltado muy poco. Es una pena porque hemos perdido a Mattias relativamente pronto e iba a ser un corredor para marcar la diferencia al final", dijo el ciclista del Trek.

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"Pese a ello hemos hecho una buena crono, cerca de los equipos que están en otra liga. Tengo que agradecer a los compañeros y lamentar la mala suerte, porque podíamos haber luchado por la victoria", agregó.

Ayuso indicó que tenían planeado que Skjelmose fuera el último hombre que le acompañara en la subida final a Montjuic y que también iba a ser clave en la parte llana.

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"Nos hemos quedado cinco solos muy pronto y eso ha podido marcar la diferencia. Hay que seguir adelante, quedan 20 días para dar lo mejor", comentó. EFE