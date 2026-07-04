Arranca el XIX Festival de Cine de Islantilla, de nuevo el más largo de los españoles

Islantilla (Huelva), 4 jul (EFE).- La XIX edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla (Huelva) ha arrancado esta noche con su gala inaugural, abriendo un certamen que vuelve ser el más largo en duración de España, con proyecciones que se prologarán durante los meses de julio y agosto y al aire libre.

El Festival se ha iniciado con un homenaje a la productora Manuela Ocón, que ha recibido el Premio ‘Francisco Elías’ 2026, el máximo galardón honorífico del festival, que se ha entregado en el transcurso de una gala presentada por los actores Carmen Canivell y Selu Nieto.

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Profesionales como los productores Gervasio Iglesias y Rubén Coro; las actrices Estefanía de los Santos, Mercedes Hoyos, Antonia Gómez y Luichi Macías; los actores Antonio de la Torre, Jesús Carroza, Antonio Dechent, Manuel de Andrés y Manuel Navarro; los directores Alberto Rodríguez, Remedios Malvárez, Elías Pérez, María Izquierdo, Pablo Otero, Paula Román y Álvaro León han asistido a la gala.

Además han estado presentes el director de la Delegación de RTVA en Huelva y miembro del Jurado Oficial, Norberto Javier; el compositor Francisco Cuadrado; los pintores Enrique Romero Santana y John Holland; la autora del cartel anunciador de esta edición, Mari Carmen Pichardo; así como representantes institucionales de la Mancomunidad de Islantilla y de los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe.

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Un total de doce largometrajes y cien cortometrajes que representan a 27 nacionalidades diferentes competirán por los Premios Luna en la Sección Oficial a Concurso del festival, que desplegará su programación en el patio del Centro Activo de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas.

Competirán largometrajes procedentes de Argentina, Brasil, España, Francia, India, México, Panamá, Perú y Puerto Rico.

La relación de títulos es la siguiente: 'Acuérdate de mí', de Remedios Malvárez (España, 2026); 'De tal palo', de Iván Dariel Ortiz (Puerto Rico / 2025); 'Jaar', de Phurba Tshering Lama (India / 2025); 'Le Coruskan', de Fred Eyriey (Francia / 2025); 'Los bobos', de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky (Argentina / 2025); 'Mil Luas', de Carina Bini (Brasil / 2025); 'Naira', de Gabriela Quiroz (Perú / 2025); 'Plus Ultra', de Elías Pérez (España / 2026); 'Salmones rosas', de Óscar Faarup (Panamá / 2025); 'Sobre las olas', de Horacio Alcalá (México / 2026); 'Un hombre de verdad', de Litio Pedregal (España / 2026) y 'XY9', de David Huergo (España / 2025).

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En cuanto a la selección de cortometrajes, las cien obras representan a las cinematografías de Argentina, Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, España, EEUU, Francia, Irán, Italia, Líbano, Lituania, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, República Checa, Suecia y Uruguay.

Todas las películas, competirán en un festival que se encamina a su vigésima edición, y que mantiene el espíritu con el se creo, con el fin de promocionar el cine internacional en verano en un enclave turístico de máximo nivel. EFE

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