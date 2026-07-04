Aron Rodrigo, internacional andorrano, cuarto fichaje del Andorra

Andorra La Vella, 4 jul (EFE).- Aron Rodrigo, extremo izquierdo internacional por Andorra, se convierte en el cuarto fichaje para el nuevo proyecto del Andorra en LaLiga Hypermotion.

El jugador, nacido en Lleida hace 21 años, pero con pasaporte andorrano, llega procedente del Huesca B y firma contrato hasta el 30 de junio del 2029.

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El hijo de David Rodrigo, exseleccionador de Andorra y actualmente secretario general de la Federación Andorrana de Futbol, será el único jugador andorrano de la plantilla.

Aron Rodrigo se convierte en el cuarto fichaje del Andorra después de la llegada del medio Hugo Solozábal (Getafe B), el delantero Moró Sidibé (Atlètic Lleida) y el lateral izquierdo Andoni López (Ponferradina). EFE

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