Argentina suspende por tormentas su primer entrenamiento para los octavos contra Egipto

Miami (EE.UU.), 4 jul (EFE).- La selección argentina se vio obligada a suspender este sábado su primer entrenamiento de preparación para los octavos de final contra Egipto y tuvo que limitarse a hacer trabajo de recuperación en el gimnasio por una amenaza de tormenta eléctrica en el sur de Florida.

La Albiceleste regresó a Fort Laurderdale tras su agónica victoria de anoche sobre Cabo Verde, y hoy tenía programada una sesión de práctica en las instalaciones del Inter Miami, donde también preparó el encuentro de dieciseisavos de final.

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El siguiente entrenamiento está programado para el domingo, a puerta cerrada, dos días antes del choque contra Egipto, programado para el martes en Atlanta.

La vigente campeona del mundo necesitó de 120 minutos para vencer anoche a Cabo Verde por 3 a 2 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lionel Messi fueron los jugadores de campo que disputaron todos los minutos.

Las tormentas eléctricas son habituales en esta época del año en Florida y ya propiciaron la cancelación de algunos entrenamientos de la selección portuguesa durante la primera fase. Los lusos prepararon los tres primeros partidos del Mundial algo más al norte, en la localidad de Palm Beach. EFE

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