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Argentina cae en casa ante Escocia en su estreno en el Nations Championship

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Buenos Aires, 4 jul (EFE).- Los Pumas argentinos cayeron este sábado por 38-47 ante Escocia en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, por la primera fecha del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 principales selecciones del mundo de los hemisferios norte y sur.

De esta manera, el conjunto sudamericano, dirigido por Felipe Contepomi, arrancó con mal pie este año en un duelo que se disputó con gran cantidad de público en la fría ciudad cordobesa, ubicada en el centro de Argentina.

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Ambos seleccionados volvían a verse las caras tras la ventana de noviembre, en la que el conjunto argentino remontó un 0-21 para imponerse por 33-24 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo.

Los puntos del equipo europeo fueron convertidos por los ensayos convertidos por Sione Tuipulotu, Pierre Schoeman, Rory Hutchinson, Gregor Brown, Scott Cummings, George Hiddleston y Kyle Rowe, más las conversiones de Fergus Burke (3) y Tom Jordan (3), mientras para el local anotaron los ensayos Joaquín Oviedo, Rodrigo Isgró, Tomás Rapetti, Luciano Cinti y Agustín Moyano más las conversiones de Tomás Albornoz (5) y un penal del propio Albornoz.

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El encuentro marcó, además, los 100 partidos internacionales de Matías Alemanno con la camiseta argentina, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

Los Pumas continuarán la serie de tres compromisos que disputan en julio: recibirán a Gales en San Juan el sábado 11 y a Inglaterra en Santiago del Estero el sábado 18, mientras que el XV del Cardo escocés visitará a Sudáfrica en la primera fecha en Pretoria y en la segunda recibirá a Fiji en Murrayfield. EFE

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