Espana agencias

Arden 120 hectáreas en un incendio agrario en el término de Logroño, que corta la N-111

Guardar
Google icon

Logroño, 4 jul (EFE).- Un incendio agrario-urbano ha quemado este sábado unas 120 hectáreas, fundamentalmente, de cereal, en las inmediaciones de Logroño, lo que ha obligado a cortar el tráfico de la N-111, entre la capital riojana y la vecina localidad de Lardero, durante casi dos horas.

Son datos facilitados, en una nota, por el Gobierno regional, que hacia las 16:29 horas ha activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), debido al alcance que estaba tomando este fuego, iniciado al mediodía, y que se ha llegado a controlar hacia las 19.30 horas.

PUBLICIDAD

El tráfico en la N-111, que ha sido cortado por precaución, ha quedado restablecido hacia las 19:00 horas, según la misma fuente gubernativa.

La rápida intervención del operativo de emergencias y prevención ha evitado la propagación de las llamas y no ha sido preciso tampoco el desalojo de viviendas de la zona, que, fundamentalmente, es terreno agrario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se ha desalojado el Club Hípico Equus, situado en el término de Lardero, según datos facilitados a EFE por el Ayuntamiento de Logroño.

En las tareas de extinción participan 3 dotaciones de Bomberos de Logroño, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios de La Rioja (CEIS Rioja), 3 agentes forestales, 2 retenes de incendios, 2 autobombas forestales, 2 aviones de carga en tierra, 1 helicóptero con cuadrilla de extinción, técnicos de extinción y de Protección Civil, además de recursos de Cruz Roja.

Por parte del Consistorio, además de los efectivos del Parque de Bomberos de Logroño, también hay desplazados 8 efectivos de Policía Local y 3 de Protección Civil.

En el dispositivo de emergencia participan Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Lardero. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Banderas arcoíris, pancartas, música, batucadas y consignas llenan este sábado el centro de la capital

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

Este sábado trabajan en la extinción unas 600 personas, de las que 440 son bomberos, otras 100 soldados de la UME y el resto agentes de defensa forestal y agricultores

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

El solicitante presentó toda la documentación necesaria en primera instancia. Al no resolverse su solicitud en doce meses, la administración la consideró denegada; pero tras un recurso, la Audiencia Provincial estimó la demanda y reconoció la nacionalidad

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo