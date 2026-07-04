Arden 120 hectáreas en un incendio agrario en el término de Logroño, que corta la N-111

Logroño, 4 jul (EFE).- Un incendio agrario-urbano ha quemado este sábado unas 120 hectáreas, fundamentalmente, de cereal, en las inmediaciones de Logroño, lo que ha obligado a cortar el tráfico de la N-111, entre la capital riojana y la vecina localidad de Lardero, durante casi dos horas.

Son datos facilitados, en una nota, por el Gobierno regional, que hacia las 16:29 horas ha activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR), debido al alcance que estaba tomando este fuego, iniciado al mediodía, y que se ha llegado a controlar hacia las 19.30 horas.

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El tráfico en la N-111, que ha sido cortado por precaución, ha quedado restablecido hacia las 19:00 horas, según la misma fuente gubernativa.

La rápida intervención del operativo de emergencias y prevención ha evitado la propagación de las llamas y no ha sido preciso tampoco el desalojo de viviendas de la zona, que, fundamentalmente, es terreno agrario.

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Sin embargo, se ha desalojado el Club Hípico Equus, situado en el término de Lardero, según datos facilitados a EFE por el Ayuntamiento de Logroño.

En las tareas de extinción participan 3 dotaciones de Bomberos de Logroño, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios de La Rioja (CEIS Rioja), 3 agentes forestales, 2 retenes de incendios, 2 autobombas forestales, 2 aviones de carga en tierra, 1 helicóptero con cuadrilla de extinción, técnicos de extinción y de Protección Civil, además de recursos de Cruz Roja.

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Por parte del Consistorio, además de los efectivos del Parque de Bomberos de Logroño, también hay desplazados 8 efectivos de Policía Local y 3 de Protección Civil.

En el dispositivo de emergencia participan Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Lardero. EFE

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