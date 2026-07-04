Antonelli saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Antonelli, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas, 175 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancará segundo. EFE

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