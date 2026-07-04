Antonelli retoma el control absoluto en Silverstone

Adrián R. Huber

Madrid, 4 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 19 años el líder más joven de la historia, recuperó el control del campeonato y saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde antes de dominar este sábado la ventosa cronometrada principal, ganó la prueba sprint.

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Antonelli, que por la mañana había ganado la carrera corta por delante del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y de otro inglés, Lando Norris (McLaren), firmó, en la sesión vespertina, su quinta 'pole' en la F1 -todas este año- al dominar con claridad la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros de la legendaria pista de Northamptonshire en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas: exactamente 175 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 347 sobre el otro Ferrari, el de Hamilton.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -decimoséptimo y vigésimo en el sprint- saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente, en la carrera de este domingo, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -duodécimo por la mañana- afrontará desde la decimonovena posición, una por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), último en la prueba corta.

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Hamilton, en una segunda juventud a los 41 años -que con su séptimo triunfo en Barcelona elevó, hace tres domingos, a 106 su propio récord histórico de victorias en la categoría reina- había dominado todas las tablas de tiempos de la jornada del viernes; pero la nueva estrella boloñesa, triunfal en las cinco pruebas previas a la gesta de Sir Lewis en Montmeló y tercero el domingo pasado en Austria, colocó de nuevo las cosas en su sitio con una actuación impecable este sábado.

Aprovechando que su compañero, el inglés George Russell -vencedor hace una semana en Spielberg-, no pasó del cuarto puesto en el sprint, Antonelli, que en cualquiera de los casos iba a salir líder del circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1, reforzó su liderato. Una posición de honor que ocupa ahora, tras sumar otros ocho, con 179 puntos: 43 más que su vecino de garajes y con 47 sobre el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.

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Así que, si Kimi gana este domingo, viajará a Bélgica y Hungría, sede de los siguientes dos Grandes Premios, con la tranquilidad de saber que también se irá de vacaciones encabezando la general.

Antes de dar otro golpe en la mesa dominando claramente la cronometrada principal, Antonelli se había impuesto en el cuarto sprint de los seis previstos este año, en una temporada en la que, con anterioridad, Russell se había anotado los de China y Canadá; y Norris, el de Miami.

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Kimi, cinco veces triunfal en la categoría reina -todas este año-, se anotó su primera victoria en una prueba corta, al imponerse -a un tercio del recorrido de este domingo, es decir: 17 vueltas y algo más de 100 kilómetros- por delante de Hamilton y de Norris.

Hamilton, que entre sus innumerables plusmarcas también posee la de victorias en un mismo Gran Premio -nueve, todas ellas, precisamente, en Silvestone- había asustado el viernes. Y salía primero, con Antonelli a su vera en la primera fila, justo delante de la que ocupaban el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y Leclerc. Con otros dos pilotos que corren en casa, Russell y Norris, desde la tercera.

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El australiano Oscar Piastri (McLaren) -octavo en parrilla este domingo- y el francés Isack Hadjar (Red Bull) -quinto- salían desde la cuarta, con los dos RB del neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad al acecho desde una quinta hilera que también ocuparán, aunque intercambiando posiciones, en la carrera larga.

Sainz arrancó decimoquinto, un puesto por detrás de Colapinto, y su compañero, el tailandés Alex Albon -decimoctavo al final- lo hizo desde el 'pit lane', motivo por el que tanto Alonso -vigésimo- , como 'Checo' -decimoctavo- ganaban una plaza en parrilla.

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La mayoría optó con neumáticos medios, salvo cuatro, entre ellos Fernando, que lo hicieron con las gomas blandas. Hamilton salió bien y aún mejor lo hicieron los McLaren, que avanzaron tres plazas de golpe para colocarse Norris tercero y Piastri, cuarto.

Alonso trompeó y se salió de pista cuando le tocó, con el alerón delantero de su Cadillac, 'Checo' -penalizado con diez segundos por esa acción-, por lo que el genio astur se vio, a las primeras de cambio, rodando al fondo del grupo. Cuando, en un nuevo capítulo de las 'carreras yo-yo', se produjeron batallas entre Norris, Verstappen -que había salido mal, pero recuperaba plazas- y Russell, situación que aprovechaban Hamilton y Antonelli para abrir un hueco de cinco segundos en la quinta. Cuando Colapinto rodaba undécimo, Sainz decimoséptimo; y Fernando había superado a 'Checo', que iba último.

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Antonelli rebasó a Sir Lewis en la octava; y traspasado el ecuador, una vuelta después, el joven boloñés lideraba con un segundo sobre Hamilton, con Norris a seis segundos y Russell -que acababa de adelantar a Verstappen- cuarto, a ocho segundos y medio.

Colapinto era duodécimo, un puesto por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly. Sainz era decimoséptimo; Alonso, el 20, y el mexicano cerraba el grupo.

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Los puestos de honor y los de los hispanohablantes no cambiaron, y Leclerc le acabaría quitando el quinto puesto a 'Mad Max', en una carrera en la que también entraron en los puntos Piastri y Lawson.

Alonso, que saldrá último, Colapinto -decimonoveno- y 'Checo' -vigésimo- quedaron eliminados en la primera ronda (Q1) de una calificación marcada por el viento, en la que Hadjar marcó el mejor tiempo, con 24 milésimas de ventaja sobre Lawson.

Sainz, que había pasado el corte con el decimocuarto crono -a un segundo y dos décimas-, cayó, con el decimoquinto, en el segundo acto; en el que Antonelli ya firmó el mejor tiempo (1:28.493), con 133 milésimas de ventaja sobre Leclerc.

Kimi ya completó la mejor vuelta en su primer intento de la Q3 (1:28.385), en el que mejoró en 96 milésimas a Russell. Al que se le 'colaron', la hora de la verdad, los dos Ferrari, y que saldrá cuarto este domingo; cuando el nuevo 'chico de oro' de la división de honor del automovilismo apunte a su sexta victoria del curso. Con la que dejaría bastante tocado al resto del personal.

Hadjar, que mejoró en dos puestos a su compañero, sale quinto, al lado de Norris, desde la tercera fila; una por delante de la que ocuparán 'Mad Max' y Piastri. En una carrera prevista a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros. EFE