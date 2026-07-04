Antonelli ganó el sprint de Silverstone

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Antonelli, segundo en parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana -a un tercio de la distancia de la larga, unos 100 kilómetros-, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), acabó tercero. EFE

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