Antonelli: El coche se notó bien durante todo el día y logramos cuadrarlo todo

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde antes de dominar este sábado la ventosa cronometrada principal, ganó la prueba sprint, que "el coche se notó bien durante todo el día" y que lograron "cuadrarlo todo".

"El coche se notó bien durante todo el día y logramos cuadrarlo todo, tanto en el sprint como en la calificación. Tuve problemas para coger ritmo fuerte al principio del sprint, pero una vez que alcancé a Lewis (Hamilton, inglés de Ferrari) y me coloqué en 'modo adelantamiento', sabía que podía rebasarlo. Y una vez que tuve aire limpio, tenía el ritmo suficiente para abrir hueco y traer a casa la victoria", comentó Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia.

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"Sabíamos, al igual que fue ayer, que la calificación iba a ser una gran lucha con los Ferrari. Y así fue, exactamente. Tuve un bloqueo en la Q2 (segunda ronda) que me costó perder algo de confianza, pero hicimos algún cambio en los reglajes y salimos de nuevo a pista. Mi último esfuerzo fue una vuelta limpia que sirvió para lograr la 'pole' ", apuntó el joven boloñés, que este domingo buscará su sexta victoria en la F1, la sexta de la temporada.

"Hemos tenido un fin de semana positivo hasta el momento, pero mañana la carrera va a ser larga", declaró, tras firmar su quinta 'pole' en la categoría reina -todas, asimismo este curso- Antonelli, que, al ganar la prueba corta reforzó su liderato, que ahora detenta con 179 puntos: 43 más que su compañero, el inglés George Russell -cuarto en el sprint y que ocupará ese puesto en la parrilla- y con 47 sobre Hamilton.

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"Necesitaremos tener una buena salida y trabajar duro para mantener a raya a los Ferraris. Mostraron un gran ritmo aquí en Silverstone y tendremos que estar lo mejor posible si queremos derrotarlos", manifestó Antonelli tras firmar un sensacional sábado, con victoria en la prueba corta y primer puesto en parrilla. EFE