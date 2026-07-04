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Andoni López, el tercer refuerzo para el nuevo proyecto del FC Andorra

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Andorra La Vella, 4 jul (EFE).- Andoni López, lateral izquierdo de Barakaldo, se convierte en el tercer fichaje del FC Andorra, al que llega procedente de la Ponferradina y firma contrato por una temporada con un curso adicional opcional.

La nueva incorporación del club del Principado, de 30 años, se formó en el Athletic Club, pero luego tuvo un paso por el Danok Bat hasta categoría cadete y en juveniles volvió al Athletic Club. En 2014 fue al segundo filial de los de Bilbao, el Basconia. Allí estuvo dos temporadas y a los 20 años retornó al Athletic Club para jugar en el Bilbao Athletic.

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En 2018 ya debutó con el primer equipo jugando contra el Girona, pero cometió un penalti y ya no volvió a jugar con el primer equipo.

En ese verano se fue cedido al Almeria de la segunda división. Fue titular en el primer tramo del curso, pero una lesión hizo que perdiera la titularidad en detrimento de Iván Martos. Su siguiente club, en el verano de 2019 fue el Elche, también en calidad de cedido. Allí logró el ascenso a primera división jugando 19 partidos.

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A partir de entonces volvió a probar fortuna en otro club, en el recién ascendido, UD Logroñés. Allí no fue cedido y firmó contrato por dos temporadas. Eso sí, descendió a Primera RFEF y aun así siguió en el club. En enero de 2022 fichó por el Amorebieta que luchaba para mantenerse en segunda división.

Su siguiente aventura futbolística fue en el Tenerife y después al CD Lugo. En el verano de 2023 se incorporó a la Ponferradina, donde ha jugado 61 partidos en dos temporadas. En total, está temporada, jugó 34 partidos marcando 5 goles, dando 5 asistencias y recibiendo 9 amarillas con un total de 2.936 minutos, aunque no pudo contribuir a un posible ascenso después de perder en el play-off contra el Celta Fortuna.

Esté es el tercer fichaje oficializado del FC Andorra para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion (Segunda), después de la llegada del medio Hugo Solozábal (Getafe B), del delantero Moró Sidibé (Atlètic Lleida) y ahora el lateral izquierdo Andoni López (Ponferradina). EFE

vds/and/cmm

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