Alonso, Colapinto y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo segundo tiempo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimonoveno- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el vigésimo- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 276 milésimas, 24 menos que el neozelandés Liam Lawson (RB).
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También quedó eliminado, con el vigésimo primer crono de una ronda en la que Colapinto protagonizó una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:30,680
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,227
19.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:31,321
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,451
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:32,863
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:32,888
EFE
arh/jl
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