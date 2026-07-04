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Alonso, Colapinto y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo segundo tiempo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimonoveno- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el vigésimo- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y  276 milésimas, 24 menos que el neozelandés Liam Lawson (RB).

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También quedó eliminado, con el vigésimo primer crono de una ronda en la que Colapinto protagonizó una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:30,680

18.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:31,227

19.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:31,321

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:31,451

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:32,863

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:32,888

EFE

arh/jl

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