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Alfaro sale con defensa de cinco para enfrentarse a una Francia con Koné y sin Tchouaméni

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Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Paraguay sale con tres cambios en el once y con una defensa de cinco para enfrentar este sábado a Francia en los octavos de final del Mundial, mientras que los 'Bleus' solo tienen la novedad de Manu Koné en el lugar de Aurélien Tchouaméni.

En la Albirroja, Gustavo Velázquez y Omar Alderete ingresan a la línea defensiva, de la que sale José María Canale. Además, Diego Gómez regresa al once titular en el puesto de Gabriel Ávalos tras cumplir la sanción por tarjetas amarillas.

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Gustavo Alfaro ya salió con una defensa de cinco contra Australia en el tercer partido de la primera fase, necesitado en esa ocasión de asegurar el empate para pasar ronda, y durante el tramo final de la eliminatoria contra Alemania.

Paraguay sale con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.

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Por su lado, el seleccionador francés, Didier Deschamps, mantiene a Bradley Barcola en la delantera junto a Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, con Désiré Doué como revulsivo.

En el medio del campo, sin embargo, Koné entra por Tchouaméni, un cambio que Deschamps ya probó contra Irak en la fase de grupos.

Deschamps sale con: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. EFE

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