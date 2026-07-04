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Albares dice que el futuro de Ucrania está en Europa y apoya su búsqueda de paz y libertad

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Madrid, 4 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".

Así lo ha dicho Albares en un mensaje divulgado en la mañana de este sábado, en respuesta a otro tuit de su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha.

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En ese primer mensaje, el canciller ucraniano recordaba su conversación con el ministro español sobre el último ataque ruso a su país y agradecía a Albares sus palabras de solidaridad y apoyo para el pueblo ucraniano.

Además, Sybiha relataba que ha informado a Albares sobre la reciente evolución del campo de batalla y explicaba que le ha señalado la urgencia de fortalecer la capacidad ucraniana para proteger su espacio aéreo.

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"Hemos hablado también de la incorporación de Ucrania a la UE", añadía Sybiha, antes de señalar también que "estamos de acuerdo en mantener un contacto estrecho y seguir trabajando para fortalecer la seguridad de Ucrania y avanzar en nuestro común futuro europeo". EFE

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