1-0. Colombia jugará contra Suiza en octavos de final

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrotó a Ghana por 1-0 y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en Kansas City.
Los orientados por Néstor Lorenzo jugarán contra Suiza el 7 de julio en Vancouver. EFE
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