0-3. Un doblete de Ounahi clasifica a Marruecos y espera en cuartos a Francia o Paraguay

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Dos goles de Azzedine Ounahi, en los minutos 50 y 82, clasificó este sábado a Marruecos frente a Canadá (0-3), con el tercer tanto de Soufiane Rahimi en los instantes finales, para los cuartos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.
En la primera parte del encuentro se lesionó Ismail Saibari, que debió ser cambiado en el minuto 22 por un tirón muscular en la parte posterior del muslo derecho que lo pone en duda para el resto del torneo. EFE
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