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0-0. Paraguay y Francia no se hacen daño al descanso en Filadelfia

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Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- Las selecciones de Paraguay y Francia empatan 0-0 al cabo del primer tiempo de su partido por los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Filadelfia.

El ganador jugará contra Marruecos el 9 de julio en los cuartos de final. EFE

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