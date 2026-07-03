Vox propone cambiar el Código Penal para expulsar a delincuentes extranjeros condenados y retirarles la nacionalidad

Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal con el objetivo de sustituir el cumplimiento de la pena impuesta a delincuentes extranjeros por su expulsión del territorio nacional y establecer la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito.

La iniciativa, recogida por Europa Press, plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme sea sustituida por su expulsión del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen, el juez podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a dos tercios, y sustituir el resto por su expulsión de España.

Cuando se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo en el país de origen del condenado, Vox propone que el juez acuerde la ejecución de todo o parte de la pena "en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito".

PUBLICIDAD

La proposición establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años y que la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo para residir o trabajar en España, así como la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza.

Vox también plantea añadir al Código Penal la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad española y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en el Código o en leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente.

PUBLICIDAD

La iniciativa incluye además una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos multilaterales y bilaterales con otros estados y promueva normas en el ámbito de la Unión Europea para que la expulsión de delincuentes del territorio español lleve consigo el cumplimiento íntegro en sus países de las penas impuestas por los tribunales españoles, con mecanismos de verificación periódica.

LA REFORMA EN MULTIRREINCIDENCIA ES "INSUFICIENTE"

En la exposición de motivos, Vox sostiene que la reciente reforma en materia de multirreincidencia resulta "insuficiente" porque, a su juicio, no afronta "el principal y más grave factor asociado al incremento de la delincuencia en España", que identifica con "el fenómeno de la inmigración masiva".

PUBLICIDAD

El grupo parlamentario afirma que la reforma busca "dar una respuesta eficaz" a situaciones en las que individuos de origen extranjero incurren en la delincuencia y pretende reforzar la reacción del Estado con un régimen "más severo y efectivo" de expulsión para quienes, "con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos", acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española.

Vox propone suprimir la previsión actual que permite excluir la expulsión cuando pueda considerarse desproporcionada por las circunstancias personales del autor y su arraigo en España, al considerar que la invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos "ha permitido neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva".

PUBLICIDAD

La formación dirigida por Santiago Abascal defiende también que la nacionalidad constituye el vínculo que une a la persona con el Estado y sostiene que no puede seguir permitiéndose que quien haya adquirido la nacionalidad española utilice esa posición para "volverse contra sus propios compatriotas", por lo que plantea introducir estas modificaciones en el Código Penal y el Código Civil para hacer posible su pérdida por sentencia firme.