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Unos trabajos con radial en la carretera, posible causa del incendio del Baix Empordà

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La Bisbal d'Empordà (Girona), 3 jul (EFE).- Unos trabajos con una sierra radial en la carretera que atraviesa el macizo de les Gavarres, la C-660, muy cerca de La Bisbal d'Empordà, es la principal hipótesis con la que trabajan los Agentes Rurales como causa del incendio declarado en la zona.

El incendio, que avanza sin control y avivado por la tramontana, ha quemado por el momento unas 750 hectáreas de masa forestal y ha obligado a confinar a unas 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava, en Girona, donde otro fuego originado en Vilavenut afecta a terrenos agrícolas.

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El jefe regional de este cuerpo de emergencia, Jaume Bosch, ha puntualizado que ese tipo de labores estaban prohibidas este viernes, al haberse declarado el nivel 3 del plan alfa, que alerta y evalúa los riesgos de fuego.

"Todo apunta a unos trabajos mecánicos", ha señalado Bosch, quien ha insistido en que esas labores junto a la carretera se han ejecutado "sin permiso".

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Paralelamente, el Ayuntamiento de Girona ha prohibido el acceso a les Gavarres desde las vías que parten del municipio como medida de prevención.

Según informa el consistorio, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial para controlar esos caminos y se desplegarán carteles informativos con ayuda de voluntarios. EFE

(foto) (vídeo)

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