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Unos 500 efectivos trabajan esta noche contra un incendio que confina a 9.700 vecinos

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Barcelona, 3 jul (EFE).- Unos 500 efectivos humanos, 400 bomberos de la Generalitat y un centenar de la UME (Unidad Militar de Emergencias), trabajarán toda la noche con el objetivo de controlar el flanco derecho y dos tercios del izquierdo de les Gavarres, en Girona, que tiene confinados a 9.700 vecinos y ya supera las 2.300 hectáreas.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha recordado a los vecinos que de noche las llamas del incendio pueden asustarles más y les ha pedido que mantengan la calma, el confinamiento y no transiten por la zona para que los equipos de emergencia puedan trabajar.

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Las localidades afectadas por la orden de confinamiento son: en la Bisbal d'Empordà la casa de colonias de Pou de Glaç y el barrio de Sant Pol, además de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro, Sagaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, y Calonge i Sant Antoni.

En cuanto a las evacuaciones, Parlon ha explicado que dos autobuses con jóvenes que estaban de colonias en Pou de Glaç han salido con rumbo a su localidad, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Quedan unos 60 jóvenes de Alcobendas (Madrid), que pasarán allí la noche.

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Unos 50 jóvenes que estaban de excursión en Llafranc saldrán mañana y en el polideportivo de Santa Cristina d'Aro queda un grupo de jóvenes que pasarán allí la noche.

El jefe del operativo de los Bomberos, David Borrell, ha explicado que la nube de fuego (pirocúmulo) generado por el fuego, ha desaparecido y ahora el incendio es "limpio", conducido por el viento.

Sin embargo, su máxima preocupación es que en los próximos días se espera viento de marinada y una ola de calor que podría afectar muy gravemente al incendio ya que, en caso de no lograr controlarlo, se podría abrir un escenario hacia la zona de Girona con un potencial de 30.000 hectáreas en riesgo.

El objetivo de los equipos de extinción es, por tanto, controlar el flanco derecho, hacia la localidad de Santa Cristina d'Aro, y dos tercios del izquierdo, hacia Calonge.

Tanto el jefe del operativo como la consellera han subrayado la importancia de que no haya desplazamientos hacia la zona y han explicado que disponen de un operativo listo de los Mossos d'Esquadra por si fuera necesario cortar la C-31, una de las principales vías de acceso a la zona. EFE

(Vídeo)

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