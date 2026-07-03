Una plataforma cívica pide limitar la entrada de coches a Mallorca y reducir los vuelos

Palma, 3 jul (EFE).- La plataforma 'Menos turismo, más vida' ha exigido este viernes a las administraciones con competencias en turismo que apliquen "ya" medidas contra la masificación en Mallorca, como fijar un tope numérico "innegociable" de vehículos que entran a la isla y reducir la llegada de vuelos.

La entidad ha elaborado un decálogo de exigencias concretas y de aplicación inmediata para las administraciones estatal, autonómica, insular y local para reducir el impacto turístico en Mallorca y les insta a poner fin "a declaraciones de intenciones y anuncios vacíos".

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El portavoz de la plataforma cívica, Pere Joan Femenia, ha subrayado en una rueda de prensa ante la sede del Govern balear que "ya hace años que la ciudadanía sale a las calles para decir que Mallorca está al límite", algo que se repetirá el 26 de julio, cuando han convocado una nueva manifestación de protesta en Palma.

"El diagnóstico y el clamor están claros, necesitamos menos turismo para tener una vida mejor, pero hasta ahora las instituciones solo nos han recibido con declaraciones de intenciones, anuncios vacíos y leyes llenas de trampas para proteger los privilegios de unos pocos", ha criticado Femenia.

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A los Ayuntamientos les reclaman que defiendan los barrios y hagan que las casas sean para habitarlas y "no hoteles encubiertos", por lo que piden la suspensión inmediata de cualquier nueva licencia turística, incluidos hoteles y apartamentos de alquiler vacacional, ha reivindicado otro portavoz de la entidad, Dani Comas.

El portavoz también ha pedido que declaren los municipios zonas tensionadas, pongan freno a la privatización del espacio público y hagan que "el agua se corte antes a los hoteles y campos de golf que a las casas de la gente".

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Al Consell de Mallorca le exigen "que frene el colapso de la isla e inicie un decrecimiento real", con una moratoria y reducción del techo de plazas turísticas de la isla.

"No aceptamos leyes escaparate sobre la entrada de vehículos que no concretan nada", ha denunciado Comas sobre la reciente normativa aprobada por el Consell de Mallorca. "Exigimos que se fije ya un tope numérico claro, real e innegociable y que se aplique una reducción drástica y progresiva de la flota de coches de alquiler", ha reclamado Comas.

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Al Govern balear le piden "que legisle para la mayoría residente", algo que consideran que implica combatir el alquiler turístico ilegal "con sanciones contundentes" y reducir por ley el techo de plazas.

También reivindican que destine la totalidad de la recaudación del impuesto de turismo sostenible (ITS), la ecotasa, a vivienda social y a medio ambiente, "nunca a cemento ni a limpiar las playas para los turistas".

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Ante el Gobierno central y a las instituciones europeas reclaman mecanismos para "prohibir la compra especulativa de casas por parte de no residentes" y de fondos buitre y blindar el transporte público dando prioridad a la población local.

"Al Gobierno central le exigimos que deje de tratar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como una simple máquina de hacer dinero a costa de nuestra salud", ha incidido. Para ello, reclama una moratoria absoluta de infraestructuras turísticas estratégicas como son los aeropuertos y los puertos de Baleares y "ni una ampliación más" y que Puertos del Estado prohíba el atraque de más de un megacrucero al día.

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Exigen también poner fin a los vuelos nocturnos y una regulación estatal del alquiler de temporada "para que deje de impedir el derecho a la vivienda".

Han entregado el decálogo al Govern y lo comunicarán a todas las instituciones con competencias en turismo así como a todos los partidos políticos. "Hemos hecho el trabajo que ellos no quieren hacer, la pelota está en su tejado", ha concluido Femenia. EFECOM

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