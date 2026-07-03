Espana agencias

Una plataforma cívica pide limitar la entrada de coches a Mallorca y reducir los vuelos

Guardar
Google icon

Palma, 3 jul (EFE).- La plataforma 'Menos turismo, más vida' ha exigido este viernes a las administraciones con competencias en turismo que apliquen "ya" medidas contra la masificación en Mallorca, como fijar un tope numérico "innegociable" de vehículos que entran a la isla y reducir la llegada de vuelos.

La entidad ha elaborado un decálogo de exigencias concretas y de aplicación inmediata para las administraciones estatal, autonómica, insular y local para reducir el impacto turístico en Mallorca y les insta a poner fin "a declaraciones de intenciones y anuncios vacíos".

PUBLICIDAD

El portavoz de la plataforma cívica, Pere Joan Femenia, ha subrayado en una rueda de prensa ante la sede del Govern balear que "ya hace años que la ciudadanía sale a las calles para decir que Mallorca está al límite", algo que se repetirá el 26 de julio, cuando han convocado una nueva manifestación de protesta en Palma.

"El diagnóstico y el clamor están claros, necesitamos menos turismo para tener una vida mejor, pero hasta ahora las instituciones solo nos han recibido con declaraciones de intenciones, anuncios vacíos y leyes llenas de trampas para proteger los privilegios de unos pocos", ha criticado Femenia.

PUBLICIDAD

A los Ayuntamientos les reclaman que defiendan los barrios y hagan que las casas sean para habitarlas y "no hoteles encubiertos", por lo que piden la suspensión inmediata de cualquier nueva licencia turística, incluidos hoteles y apartamentos de alquiler vacacional, ha reivindicado otro portavoz de la entidad, Dani Comas.

El portavoz también ha pedido que declaren los municipios zonas tensionadas, pongan freno a la privatización del espacio público y hagan que "el agua se corte antes a los hoteles y campos de golf que a las casas de la gente".

Al Consell de Mallorca le exigen "que frene el colapso de la isla e inicie un decrecimiento real", con una moratoria y reducción del techo de plazas turísticas de la isla.

"No aceptamos leyes escaparate sobre la entrada de vehículos que no concretan nada", ha denunciado Comas sobre la reciente normativa aprobada por el Consell de Mallorca. "Exigimos que se fije ya un tope numérico claro, real e innegociable y que se aplique una reducción drástica y progresiva de la flota de coches de alquiler", ha reclamado Comas.

Al Govern balear le piden "que legisle para la mayoría residente", algo  que consideran que implica combatir el alquiler turístico ilegal "con sanciones contundentes" y reducir por ley el techo de plazas.

También reivindican que destine la totalidad de la recaudación del impuesto de turismo sostenible (ITS), la ecotasa, a vivienda social y a medio ambiente, "nunca a cemento ni a limpiar las playas para los turistas".

Ante el Gobierno central y a las instituciones europeas reclaman mecanismos para "prohibir la compra especulativa de casas por parte de no residentes" y de fondos buitre y blindar el transporte público dando prioridad a la población local.

"Al Gobierno central le exigimos que deje de tratar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como una simple máquina de hacer dinero a costa de nuestra salud", ha incidido. Para ello, reclama una moratoria absoluta de infraestructuras turísticas estratégicas como son los aeropuertos y los puertos de Baleares y "ni una ampliación más" y que Puertos del Estado prohíba el atraque de más de un megacrucero al día.

Exigen también poner fin a los vuelos nocturnos y una regulación estatal del alquiler de temporada "para que deje de impedir el derecho a la vivienda".

Han entregado el decálogo al Govern y lo comunicarán a todas las instituciones con competencias en turismo así como a todos los partidos políticos. "Hemos hecho el trabajo que ellos no quieren hacer, la pelota está en su tejado", ha concluido Femenia. EFECOM

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

La mayoría cree necesario adaptar el sistema al envejecimiento de la población y más de la mitad confía en que los gobiernos sean capaces de hacerlo

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

Sarah y Judith Andic han declarado como testigos y aseguran que el testamento de su padre se consensuaba anualmente

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La resolución refuerza las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Las autoridades alemanas creen que un total de siete ucranianos participaron en el sabotaje producido en 2022

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

ECONOMÍA

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

DEPORTES

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”