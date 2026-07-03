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Trasladan al cuartel de Guardia Civil al detenido por matar a su mujer e hija en Alicante

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Alicante, 3 jul (EFE).- El hombre de 53 años detenido por matar a cuchilladas a su mujer, de 51, y una hija de 20 y herir de gravedad a otra de 26 en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar ya ha recibido el alta médica de las heridas de arma blanca y ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil.

En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de la dana finalizadas en el entorno del río Buñol, en Valencia, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que este individuo seguirá en las dependencias de la Guardia Civil hasta que pase a disposición judicial.

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Ha relatado que la llamada de alerta fue dada por la hija herida de 26 años, quien expresó por teléfono que tenía "la sensación de que su padre había asesinado a su madre, que estaba en otra planta" y ha asegurado que no existían denuncias previas ni la víctima se hallaba en el sistema VioGén.

La delegada ha informado de que los agentes avanzan para terminar la instrucción y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pueda confirmar el asesinato de María de Lourdes y Lucía como machistas.

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El suceso ocurrió a media tarde de ayer en el chalet familiar en una partida rural con viviendas unifamiliares diseminadas a unos 10 kilómetros de la ciudad de Alicante, en circunstancias que el instituto armado sigue investigando.

El presunto asesino tiene 53 años, es español al igual que las tres víctimas, y es conocido por llevar una churrería en el cercano municipio de San Vicente del Raspeig, en las proximidades de los juzgados de esa ciudad.

Según Bernabé, este "terrorismo contra las mujeres" requiere de "un consenso global y una lucha común de toda la sociedad y toda la política".

Ha animado, además, a que las víctimas se decidan a denunciar y también a que "los entornos" de las mujeres objeto de maltrato lo pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad porque "a veces son vitales para reconocer situaciones de riesgo".

Con este crimen el número de mujeres asesinadas ascendería a 26 en lo que va de año, 1.367 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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