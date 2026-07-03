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Sesenta personas fallecen de media al año por vuelcos de tractor sin protección

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Madrid, 3 jul (EFE).- Cerca de sesenta personas fallecen de media cada año a causa del vuelvo de tractores sin estructuras de protección, según ha alertado ese viernes el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) que ha lanzado una campaña sobre esta tema con el lema "Prevención y protección. Vuelca las cifras".

La iniciativa busca reforzar la cultura preventiva en el sector agrario y reducir el número y gravedad de los accidentes relacionados con vuelcos de tractor, según un comunicado remitido por el organismo.

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Para ello, han preparado materiales que se difundirán durante la primera quincena de julio en medios de comunicación y redes sociales.

Se trata de vídeos breves, algunos con testimonios de personas que han vivido de cerca estos accidentes, piezas gráficas para redes sociales y contenidos divulgativos específicos.

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Además, han elaborado fichas informativas sobre las causas más frecuentes de vuelco, recomendaciones para prevenirlo, información práctica para localizar sistemas de protección antivuelco compatibles con distintos modelos de tractor y contenidos relacionados con ayudas y subvenciones disponibles para la instalación de sistemas de protección o la renovación de tractores.

Según el Instt, durante la última década han fallecido 579 personas por vuelcos de tracto sin sistemas de protección y en lo que va de año ya han perdido la vida 27 más.

Sin embargo, el 99 % de las muertes por vuelcos de tractor se podrían evitar utilizando un tractor equipado con ROPS -estructura de protección en caso de vuelco- y llevando abrochado el cinturón de seguridad, ha detallado el Instt.

En total, se estima que existen unos 300.000 tractores antiguos sin estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ni cinturón de seguridad en un número "relevante" de vehículos.

Asimismo, han destacado que muchas personas propietarias desconocen que existen soluciones disponibles para mejorar la seguridad de determinados modelos o ayudas para renovar los equipos.

Desde el Instituto han advertido de que el sector agrario presenta característica "específicas" que condicionan la adopción de medidas preventivas.

Una de ellas a la que se ha referido es la edad, pues de 850.000 agricultores, cerca del 70 % tiene más de 55 años y únicamente el 8 % es menor de 40 años. EFE

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