Rozalén, Vicent Torrent y Abraham Cupeiro, galardonados con los Premios Joaquín Díaz 2026

Valladolid, 3 jul (EFE).- Los cantautores Rozalén, Vicent Torrent y Abraham Cupeiro han sido galardonados con los Premios Joaquín Díaz 2026, según han informado este viernes fuentes de la organización.

Rozalén (Albacete, 1986), distinguida en la categoría de Divulgación, ganó en 2014 su primer disco de oro y siete años más tarde recibió el Premio Goya a la mejor canción original ('Que no, que no') que compuso para la película 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín. Ese mismo año, 2021, ganó el Premio Nacional de Músicas Actuales.

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En la modalidad de Investigación el Premio Joaquín Díaz 2026 ha recaído en el cantautor Vicent Torrent (Torrent, Valencia, 1945), maestro de formación, músico autodidacta y referente de la nueva canción valenciana desde finales de los años sesenta con el grupo Al Tall.

A sus 80 años acaba de publicar 'Totes les canços', un libro recopilatorio con cerca de un centenar de temas compuestos por Torrent con Al Tall, pero también antes y después de su paso por este grupo del que formó parte junto a Miquel Gil y Manolo Miralles.

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Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980) recogerá el galardón de Organología por una trayectoria dedicada a la investigación y recuperación, mediante su propia fabricación, de instrumentos de la antigüedad ya desaparecidos.

Es el caso del carnyx, una trompa celta fechada en la Edad del Hierro, un instrumento de grandes dimensiones que suele sorprender al publico asistente a sus conciertos, también de un marcado acento divulgativo.

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Junto a Rozalén, Torrent y Cupeiro, la última modalidad de los Premios Joaquín Díaz 2026, la dedicada a Toda una vida, ha reconocido la labor del músico y pedagogo Emilio Rey (Mave, Palencia, 1949), doctor en Historia y Ciencias de la Música, y catedrático de Folclore Musical en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Los galardones se entregarán el 17 de octubre, al término de la asamblea de la Asociación de Amigos Joaquín Díaz, entidad convocante, que se celebrará en Urueña (Valladolid). EFE

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