Romeo Santos y Prince Royce encandilan en Zaragoza a golpe de bachata y pura sensualidad

Zaragoza, 3 jul (EFE).- La realeza de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, encandilaron este viernes a las miles de personas que acudieron al Ibercaja Estadio de Zaragoza para disfrutar de la unión sobre las tablas de dos gigantes del género, que derrocharon sensualidad para meterse en el bolsillo al público a orillas del Ebro.

Con esta gira 'Mejor tarde que nunca', Romeo Santos regresaba a Zaragoza tres años después de su recital en la Feria de Muestras, donde ya gozaron los asistentes del monarca bachatero en el tórrido mes de julio que suele vivir la ciudad.

PUBLICIDAD

En este caso, vino acompañado de algo de cierzo, que se agradeció, y del príncipe del género dominicano, Prince Royce, con el que sacó el año pasado el álbum que da nombre a la gira.

Y aunque el 'show', el segundo que acoge el Ibercaja Estadio después de que Leiva lo abarrotara la semana pasada con 23.500 personas, no llenó, pues fueron unas 14.000 las almas que asistieron, sí que superó las alrededor de 9.000 de la primera visita de Romeo a la capital aragonesa.

PUBLICIDAD

Tras una buena espera, una puesta de sol y el rumor de las olas anunciaba desde las pantallas que algo se acercaba y con 'Better late than never' empezó la fiesta.

El griterío que celebraba cada contoneo de estos vecinos del Bronx dejaba clara la pasión que levantan en una grada bien nutrida de banderas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina... y, por supuesto, República Dominicana.

PUBLICIDAD

Dinámicos, juguetones, provocadores y cómplices, comenzaron fuerte, muy bien escoltados por los catorce músicos y coristas que les acompañaban en el escenario.

Sobre él, Romeo, con americana, vaqueros, camiseta y gafas de sol, y Prince, con polo multicolor, pantalón a cuadros y anteojos más minimalistas, siguieron con canciones como 'Celeste', 'Eres mía', 'Te robaré' o su versión de 'Stand by me'.

PUBLICIDAD

"Buenas noches, Zaragoza", dijo Romeo a modo de saludo, presentación que aprovechó para adelantar a qué se va a un concierto suyo: "Aquí se viene a bailar y a gozar".

'La carretera', 'El amor que perdimos' y otros éxitos formaron parte de un nutrido 'setlist' que incluyó la celebrada 'Ay! San Miguel', con la que el escenario se convirtió en una parada de metro de Nueva York.

PUBLICIDAD

A ese andén se subió desde la grada el joven dominicano Isaías a cantar con Romeo y Prince, después de que el primero le invitara: "Lo que hace de este 'show' especial es esas cosas improvisadas que ustedes hacen".

Y más allá de la pura bachata, hubo también espacio para las sonoridades urbanas con 'hits' compartidos como 'Sensualidad', 'Ella quiere beber', 'Noche de sexo' o 'Khé'.

PUBLICIDAD

Chupito de mamajuana mediante, Prince y Romeo brindaron sobre el escenario por todas las nacionalidades presentes, para mandar a continuación "mucho amor y respeto para Venezuela".

El trago sirvió para que volviera la pura bachata con 'Bebo' y enfocar un tramo final en el que no faltaron canciones de Aventura, el grupo con el que Romeo saboreó sus primeros éxitos, como 'La boda', 'La novelita' o, por supuesto, 'Obsesión'.

PUBLICIDAD

Fue el anticipo de unos bises que cerraron sin concesiones el concierto a fuerza de gigantes de su repertorio, 'Darte un beso', 'Propuesta indecente' y 'Lokita por mí'.

Tras esta parada, ambos seguirán su camino en España este sábado en Pamplona y el domingo, en Palma de Mallorca, en una gira europea que también les llevará a Barcelona (11 de julio), Murcia (23 de julio), Valencia (24 de julio), Madrid (25 de julio), La Coruña (30 de julio), Tenerife (1 de agosto) y Santander (2 de agosto). EFE

PUBLICIDAD

(foto)