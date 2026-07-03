Prudhomme: "Pogacar es el favorito, pero no le hemos visto contra Vingegaard"

Luis Miguel Pascual

Barcelona, 3 jul (EFE).- El patrón del Tour de Francia, Christian Prudhomme, cumple 20 años al frente de la prueba y celebra sus 65; pero asegura que, por ahora, no se plantea dejar un puesto desde el que analiza el ciclismo, su carrera, que este sábado se lanzará desde Barcelona y en la que, como siempre, aspira a mantener el suspense hasta el final.

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"Tadej Pogacar es el incuestionable favorito, pero todavía no le hemos visto este año competir contra Jonas Vingegaard y eso nos congratula", asegura en una entrevista con varios medios, entre ellos EFE, en la que considera que Barcelona "dejará huella" en la historia de su carrera.

Prudhomme no teme que la superioridad de Pogacar mate el suspense de la competición en un año en el que, además, compiten directamente con el Mundial de fútbol y espera que las cunetas aplaudan a los campeones con el mismo fervor que en ediciones anteriores.

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Empezando por las de Cataluña, donde discurrirán las tres primeras etapas y donde espera "una enorme cantidad de público enfervorecido" en las carreteras.

"Para nosotros es un honor estar aquí. Barcelona soñaba con el Tour y el Tour con Barcelona desde nuestro último paso por aquí en 2009. Nuestros amigos catalanes nos dicen que van a dejar huella y estoy seguro de que lo harán", señaló.

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El director justificó la decisión de comenzar por una crono por equipos por vez primera en 55 años por el hecho de contar con "la montaña de Montjuic", lo que "puede marcar diferencias entre los favoritos".

"Sin ella no lo habríamos hecho, pero las imágenes van a ser extraordinarias y los equipos tendrán que debatirse entre proteger a su líder o lanzar a sus especialistas. Va a ser muy interesante", asegura.

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A ello se sumará una segunda etapa con salida en Tarragona y un circuito final en la Ciudad Condal que también promete ser "extraordinario". "En Francia siempre se quejan cuando salimos del extranjero. Pero cuando vean el espectáculo, nos darán la razón", señala.

Barcelona debe servir para lanzar el interés de una prueba que luchará contra la superioridad de Pogacar y contra el Mundial de fútbol, aunque con este segundo Prudhomme se muestra confiado: "La diferencia horaria nos ayuda y estamos dispuestos a compartir aficionados", bromea.

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El patrón del Tour espera que Vingegaard pueda plantar cara a Pogacar y no descarta que otros corredores, entre los que cita al belga Remco Evenepoel, al alemán Florian Lipowitz o, incluso, al francés Paul Seixas, den la sorpresa.

Sobre el danés asegura que "está totalmente recuperado de su accidente del año pasado en el País Vasco y ha dominado las carreras que ha disputado, la París-Niza, la Volta a Cataluña y el Giro de Italia".

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"Pero todavía no hemos visto el duelo entre Pogacar y Vingegaard y el Tour es la cita de la confrontación directa", afirma.

"No sé si el tiempo me quitará la razón, pero creo que el líder del Tour 48 horas antes del final no tendrá claro que va a ganar, aunque tenga tres minutos de renta", señala.

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El patrón cree, además, que las condiciones de la carrera pueden ser particulares, y pone el acento el calor que se pronostica en los primeros días, para lo que han puesto medidas excepcionales, como más hielo a disposición de los equipos, más motos para repartir agua y la posibilidad de ampliar las zonas de avituallamiento.

Prudhomme reconoce que el calentamiento climático comienza a influir de forma decisiva en el trazado del recorrido y, aunque no descarta que se sigan subiendo puertos míticos como el Mont Ventoux o el Alpe d'Huez, expuestos al sol, cada vez se optará más por otros que se corren a la sombra.

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"Creo que los campeones están acostumbrados a correr con calor, se entrenan en esas circunstancias. Pero es evidente que hay que prestar atención", señala.

Tampoco descarta que eventos extradeportivos puedan aparecer durante la competición, aunque confía en que las protestas contra el equipo Israel que perturbaron de forma importante la pasada Vuelta a España cesen con el cambio de propietario y con la presencia de Andrés Iniesta como imagen del equipo.

"Creo que habrá mucha gente en su autobús, pero más para ver a Iniesta que para otras cosas", asegura.

A sus 65 años, Prudhomme continúa "con la ambición de seguir al frente de la carrera por etapas más importante del mundo", aunque con el vértigo de que el tiempo pasa: "Cuando miro atrás me doy cuenta de que Paul Seixas tenía cuatro meses cuando dirigí mi primer Tour. Eso te da que pensar. Pero no voy a pararme por ahora. Lo sigo disfrutando". EFE

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