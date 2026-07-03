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'Ninja Gaiden: Ragebound', de The Game Kitchen, mejor videojuego en los Premios Iris Games

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Málaga, 3 jul (EFE).- 'Ninja Gaiden: Ragebound', del estudio sevillano The Game Kitchen, ha logrado este viernes el Premio Iris Games al mejor videojuego en la segunda edición de estos galardones, en la que se ha impuesto además en la categoría de mejor videojuego para PC y Consola.

Los Premios Iris Games, organizados por la Academia de Televisión, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Junta de Andalucía, han sido entregados en una gala celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña (Fycma) y conducida por Maya Pixelskaya y Rodrigo Vázquez.

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Han competido 36 videojuegos finalistas seleccionados entre los 288 que se presentaron a esta edición, procedentes de 32 provincias españolas y de otros dieciséis países.

En la categoría internacional se ha impuesto 'Lost Twins 2', del estudio pakistaní Playdew, cuyos responsables no han podido acudir para recoger el premio, aunque han enviado un vídeo en el que señalaban que este reconocimiento les "inspira para seguir trabajando" y es "el resultado de un trabajo en equipo".

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Mientras, en la categoría de narrativa ha sido reconocido 'Luto', creado por Broken Bird Games, de Las Palmas, un estudio que en su primer trabajo ha querido representar el dolor por la pérdida de un ser querido.

Como mejor videojuego para móvil ha sido premiado 'Is this seat taken?', desarrollado por la empresa Poti Poti Studio, de Barcelona, y en la categoría de mejor videojuego Tech/XR se ha alzado con el galardón 'Escape from Mandrillia', del granadino Germán Bandera.

El jurado ha elegido como mejor videojuego accesible 'Dusty Bones', creado por Digital Monster Collective, de Pontevedra, cuyo responsable, Daniel Rodríguez Palacios 'Lizartonne', ha asegurado que no hacen juegos "pensando en el punto comercial, sino por generar valor", y la parte de la accesibilidad "es algo intrínseco".

La categoría de mejor videojuego 'indie' ha recaído en 'Forgotten Fragments', presentado a los Iris Games por el estudio Binary Phoenix, de Barcelona.

El mejor videojuego de Andalucía ha sido 'Astro Prospector', desarrollado por Incrementalist, de Málaga, y uno de sus fundadores, Javier Camacho, ha agradecido al "ecosistema" generado en esta ciudad con espacios como el Polo Digital la posibilidad de crear este juego, que ya ha vendido 150.000 copias.

Los Iris Games han estrenado en esta segunda edición una nueva categoría, de mejor videojuego de centros formativos, que ha correspondido a 'Not my war', de 24-Pack Studios y desarrollado en U-TAD de Madrid.

El vicepresidente la Academia de Televisión, Jota Abril, ha resaltado en la gala la importancia "de tener unos premios que pongan en valor a mucha gente".

"Durante mucho tiempo, el cine, la televisión, la radio y los videojuegos parecían cosas diferentes y separadas, cada uno con sus mandos y sus pantallas, pero realmente nos dimos cuenta de que tenían que ir juntos, porque todos queremos contar historias y tener nuestro público", ha añadido Abril.

Los Premios Iris Games se han entregado en el marco de Andalucía Play Fest, un evento que también acoge la feria de videojuegos independientes Guadalindie y la muestra de retroinformática y videojuegos Retropixel. EFE

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