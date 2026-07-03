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Más de 9 años de cárcel por maltratar y violar a su pareja porque arrojó lejía en su droga

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Alicante, 3 jul (EFE).- Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a una pena total de nueve años, diez meses y quince días por maltratar, amenazar y violar a su pareja sentimental, después de que ella arrojase lejía a las sustancias estupefacientes del procesado.

Los hechos ocurrieron a partir de las 20:30 horas del 3 de octubre de 2022 en el domicilio del municipio alicantino de Petrer en el que convivían.

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Según la sentencia, esa tarde se inició una discusión entre ambos porque ella había tirado lejía sobre una sustancia estupefaciente que tenía el acusado.

En un momento de la disputa, el encausado cogió a la mujer del cuello de la bata que portaba y le dijo que le iba a pegar dos tiros por lo que había hecho. Luego la tiró sobre la cama y se puso sobre la víctima, mientras la amenazaba advirtiéndole de causarle daños a la gente que ella quería.

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Esas amenazas continuaron más tarde a través de mensajes telefónicos y se prolongaron después en el dormitorio, cuando ambos iban a acostarse. De acuerdo con el fallo, el hombre cogió a su pareja del cuello y le dijo que, a partir de entonces, “las cosas se iban a hacer como él quería”.

Después le cogió la mano y le obligó a tocarle los genitales. Como ella no quiso, se puso sobre ella y la violó. Por último, le dijo que la apuñalaría si se dejaba la habitación y se iba a dormir al sofá.

La mujer presentó denuncia al día siguiente, lo que motivó el arresto del acusado y el inicio de las diligencias judiciales.

El hombre había sido condenado previamente a nueve meses de prisión por un delito de amenazas.

Además de la pena de privación de libertad, la resolución judicial establece que el acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 8.000 euros por los daños morales ocasionados, así como en otros 540 euros por las lesiones provocadas.

La resolución judicial es firme, sin que quepa posibilidad de recurso. EFE

rng/gra/ram

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