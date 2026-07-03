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Los jugadores croatas piden explicaciones sobre la anulación de su último gol

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Toronto (Canadá), 2 jul (EFE).- Los jugadores croatas afirmaron tras el encuentro Portugal-Croacia que el árbitro del partido, el noruego Espen Eskas, les dijo que él no vio ninguna acción que justificase la anulación del último gol de los croatas, conseguido en el minuto 90+13 del tiempo añadido, y que tomó la decisión porque el sensor de la pelota determinó que fue tocada por Igor Matanovic.

Tanto Martin Baturina como Petar Sucic declararon tras el partido que Eskas les dijo que él no vio ninguna acción que justificase la anulación del gol que podría haber forzado la prórroga del partido.

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"Le pregunté al árbitro y me dijo que no vio nada, pero que el sensor del balón determinó que había sido tocado", afirmó un abatido Baturina a preguntas de los medios a la conclusión del encuentro.

En términos similares se expresó Susic, a quien Eskas ya había anulado con anterioridad un gol. En total, el árbitro noruego anuló tres goles a Croacia y uno a Portugal.

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"El árbitro dijo que él no vio a nadie de nuestro equipo tocar el balón. Dijo que el sensor en el balón lo determinó. Pero yo no sé que es eso. Es realmente difícil de entender, pero esperamos que alguien nos explique porque yo vi que Matanovic no tocó el balón", explicó el centrocampista del Inter de Milán.

"No sé. Tenemos que verlo unas cuantas veces", concluyó.

Croacia se adelantó en el marcador en el minuto 53 gracias a un gol de Ivan Perisic. Pero 15 minutos después, en el minuto 68, Cristiano Ronaldo marcó el gol del empate, de penalti.

Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, en el minuto 90+4, Gonçalo Ramos adelantó a Portugal en el marcador 2-1.

Nueve minutos después se produjo la polémica jugada, cuando Josko Gvardiol recibió un balón de Mario Pasalic y marcó un gol que parecía provocaría el empate. Pero Eskas, tras recurrir al VAR, decidió anular el gol, por lo que el partido terminó con triunfo 2-1 para Portugal. EFE

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