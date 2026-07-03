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Los incendios en Girona confinan a unas 12.000 personas y afectan a más de 750 hectáreas

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Barcelona, 3 jul (EFE).- Los dos incendios activos de La Bisbal d'Empordà y Vilavenut (Fontcoberta), en Girona, han obligado a confinar a unas 12.000 personas y afectan a más de 750 hectáreas, algunas del parque natural de les Gavarres.

Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil, el confinamiento preventivo de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro afecta a unas 12.000 personas.

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No obstante, Protección Civil calcula que unas 40.000 personas han recibido las alertas al móvil Es-Alert pidiendo el confinamiento, en este caso debido a la ubicación de las antenas de telefonía que las replican.

La Generalitat ha pedido a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que pospongan los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l'Estany para facilitar las labores de extinción de los incendios forestales de La Bisbal d'Empordà y Vilavenut (Fontcoberta), en Girona.

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De hecho, debido a estos incendios se han tenido que cortar la C-66 en Palafrugell, la GI-513 entre Cornellà del Terri y Vilademuls, la GI-660 de la Bisbal d’Empordà a Calonge, la GIV-5132 de Banyoles a Vilademuls y la GIV-6612 de Llagostera a Calonge.

Los Bomberos han activado a 53 dotaciones, once de ellas aéreas, para luchar contra el fuego de La Bisbal d'Empordà, que evoluciona empujado por la tramontana y provoca varios focos secundarios, ante lo que el presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los Agentes Rurales trabajan con la hipótesis de que un trabajo mecánico con una radial en una carretera, para instalar una señal de tráfico, ha sido una de las posibles causas de este fuego. EFE

(Foto) (Vídeo)

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