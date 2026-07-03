Lautaro Martínez acompañará a Messi en la punta de ataque frente a Cabo Verde

Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lautaro Martínez fue el elegido por el técnico argentino Lionel Scaloni para salir de inicio este viernes contra Cabo Verde y acompañar a Lionel Messi en la punta de ataque de la 'Albiceleste'.

El jugador del Inter de Milán ganó la partida a Julián Álvarez, quien era la otra alternativa para el once titular de Argentina, de cara a los dieciseisavos de final en Miami.

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Scaloni alinea de inicio a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

En Cabo Verde, Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ optó por poblar la mitad del campo con cinco centrocampistas, y el veloz extremo Ryan Mendes como el jugador más adelantado.

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El combinado africano saldrá con Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuna Da Costa y Ryan Mendes.EFE