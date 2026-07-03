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La Liga F alcanza los 7,5 millones de espectadores, un 11,2 % más que la temporada pasada

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Madrid, 3 jul (EFE).- La audiencia de la Liga F consolidó su crecimiento audiovisual durante la temporada 2025-2026, en la que alcanzó la cifra de 7,5 millones de espectadores acumulados, un registro que representa un incremento de audiencia del 11,2 % respecto a la temporada anterior.

Según informó este viernes la organización en una nota de prensa, la competición sigue ampliando su público gracias a su nuevo modelo de difusión, que incorporó partidos en abierto durante la segunda vuelta del campeonato, y alcanzó su momento culmen con el Real Madrid-FC Barcelona.

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El duelo entre dos grandes rivales se convirtió en el partido más visto de la historia de la Liga F con una audiencia media de 685.335 espectadores y un total de 2.090.354 usuarios únicos en el conjunto de sus emisiones a través de Teledeporte, TV3, DAZN y Movistar, cifras récord que representan un aumento del 27 % respecto al mismo partido de la campaña anterior.

La visibilidad que el fútbol femenino ha ido ganando en los últimos años ha ayudado a generar interés, un hecho que se ha visto reflejado tanto en la evolución de las audiencias como en la apuesta progresiva de los clubes por disputar cada vez más encuentros en grandes estadios.

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Durante la campaña 2025-2026 se celebraron 71 partidos en estas instalaciones, un 30 % más que la temporada anterior, cuando se disputaron 44 encuentros. "Esta evolución refuerza el compromiso conjunto de Liga F y sus clubes por mejorar la experiencia de los aficionados, incrementar la asistencia a los estadios y seguir impulsando la proyección del fútbol femenino", señaló la Liga F en su comunicado. EFE

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