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Júnior Alonso: "Entendimos rápido que el Mundial no permite muchos errores"

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Filadelfia (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El lateral izquierdo paraguayo Júnior Alonso afirmó este viernes que la Albirroja dará el 100 % frente a Francia, como ya lo hizo ante Alemania, consciente desde su debut en el torneo de que el Mundial "no permite muchos errores".

"El Mundial no te permite muchos errores; nos dimos cuenta en el primer partido contra Estados Unidos y nos ayudó a hacerlo de la mejor manera en los siguientes, contra Turquía, Australia y Alemania", aseguró Alonso en una rueda de prensa en Filadelfia, en la víspera del cruce de octavos de final contra Francia.

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"Sabemos que no tenemos margen de error, nos dimos cuenta en el primer partido, más contra una selección que tiene los mejores jugadores del mundo", advirtió Alonso, que se conjuró con sus compañeros para estar "unidos, compactos y agresivos como con Alemania".

"No solamente nosotros a nivel defensivo, no solamente la línea de cuatro o la línea de cinco. Estamos hablando desde Julio (Enciso) a Orlando (Gill), del atacante al arquero", añadió el jugador del Atlético Mineiro.

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Finalmente, el defensor reflexionó sobre la hazaña de eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, un resultado que lograron tras hacer "todo lo humanamente posible para conseguirlo".

"Contra Francia no será diferente. Tenemos esa mentalidad. Sabemos de lo que somos capaces y lo único que podemos prometer es que vamos a dar el 100 %", aseguró. EFE

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