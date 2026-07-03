Jódar se despide de Wimbledon

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El joven español Rafa Jodar cayó derrotado ante el japonés Shintaro Mochizuki, 151 del mundo, por 1-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4 y se despidió del torneo de Wimbledon en tercera ronda.

El madrileño de 19 años, que debutaba en el Grand Slam londinense como profesional en este 2026, no encontró la regularidad a lo largo del encuentro y perdió contra un rival que ganó este evento como júnior, cómodo sobre hierba.

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Jódar jugó a tirones pero no logró frenar la evolución del japonés. Nunca hasta ahora el madrileño había perdido con un rival de ránking tan bajo en un Grand Slam. Las dos anteriores, en Roland Garros y el Abierto de Australia, fueron con jugadores top 20.

Mochizuki, por primera vez en octavos de Wimbledon que tardó tres horas y dos minutos en cerrar el triunfo, jugará con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, si gana al estadounidense Jenson Brooksby.

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No le bastó esta vez con el empuje al madrileño que logró sacar adelante el choque contra Pablo Carreño en segunda ronda, en un duelo dividido en dos días, y que resolvió en cinco sets. Tuvo enfrente a un jugador batallador, correoso y cómodo sobre césped, procedente de la previa que en cuanto empezó el segundo set, y después de un mal arranque, se adueñó de un partido que transcurrió por donde quería.

Fue clave la conquista en el desempate de la segunda manga por el japonés que fue a más en el partido. Jodar había sufrido su derrota más llamativa ante un rival tan abajo en la clasificación, cuando en las Finales Next Gen fue superado por el noruego Nikolai Budkov Khaer, 136. Desde entonces se había acostumbrado a tutearse con rivales de mayor rango. Ahora esperaba Sinner, probablemente, con el que perdió en Madrid. Pero un segundo choque con el número uno del mundo no se dará en Londres.

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Jodar acusó la falta de experiencia en hierba. La lesión abdominal que le hizo bajarse de Queens y después de Eastbourne dejó sin preparación al madrileño que llegó al All England Club cargado de ilusión por acaparar experiencia, pero sin hábito competitivo desde hacía dos años, en categoría júnior. Lo acusó.

Le falta rodaje al español que nunca pudo consolidar su ventaja ante Mochziuki que fue más solvente y no se desesperó cada vez que Jódar aplacaba su empuje.

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El japonés fue el primer tenista de una previa que gana a Jódar que jugaba por tercera vez en el cuadro principal de un Grand Slam.

Con 19 años y 298 días, Jódar aspiraba a convertirse en el jugador más joven en alcanzar los octavos de final del cuadro individual masculino de Wimbledon desde 2022, cuando Alcaraz llegó a esa ronda con 19 años y 66 días. Alcaraz es también el único español en alcanzar los octavos de final siendo adolescente.

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Mochizuki se erigió en el tercer jugador japonés en la Era Abierta en alcanzar los octavos de final de individuales masculinos en Wimbledon, después de Shuzo Matsuoka (quien llegó a octavos de final aquí en 1995) y Kei Nishikori (2014, 2016, 2018-19). EFE