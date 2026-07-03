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Hoy será noticia. Sábado, 4 de julio

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INCENDIOS FORESTALES

Continúan las tareas de extinción del incendio de La Bisbal de l'Empordà (Girona)

Barcelona (EFE).- Bomberos de la Generalitat de Cataluña y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan sin descanso para tratar de contener el incendio de La Bisbal de l'Empordà (Girona).

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El incendio se originó por el uso de una radial en una carretera y ha entrado en el macizo de Les Gavarres, tiene confinados a 9.700 vecinos y un potencial para quemar 10.000 hectáreas.

OLA CALOR

Temperaturas muy altas y noches tropicales previas a la ola de calor

Madrid (EFE).- Este sábado, un día antes de que llegue la segunda ola de calor de esta temporada a España, las temperaturas serán de nuevo muy altas, con valores de hasta 41 grados en valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro.

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 Excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas, los valores serán muy elevadas en la mayor parte del país, por encima de los 36-39 grados, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PSOE IGUALDAD

Ministra de Igualdad participa en la jornada "Mujeres creando redes"

Aldea de San Miguel (Valladolid) (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa este sábado en la jornada "Mujeres creando redes".

Jornada que compartirá junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

ORGULLO 2026

Manifestación en Madrid con motivo del Orgullo 2026

Madrid (EFE).- “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema escogido para conmemorar el Orgullo 2026 en la manifestación de Madrid este sábado.

Manifestación que recorrerá el centro de la capital desde Atocha a la Plaza de Colón cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo.

CINE FESTIVAL

Eduard Fernández, Rellán y Luisa Gavasa recibirán el Faro de Plata del Festival de l'Alfàs

l'Alfàs del Pi (Alicante) (EFE).- El humorista Agustín Jiménez será este sábado el conductor de la gala inaugural del 38.º Festival de Cine de l’Alfàs, en una jornada en la que el barcelonés Eduard Fernández, el nacido en Tetuán Miguel Rellán y la zaragozana Luisa Gavasa recibirán el Faro de Plata del certamen.

A partir de las 22 horas en la Casa de Cultura, el cacereño Jiménez protagonizará una gala que rendirá tributo a tres de los referentes de la interpretación en España que han dejado una profunda huella en el cine, el teatro y la televisión.

MÚSICA FESTIVAL

Raphael inaugura este sábado la XII edición de Tío Pepe Festival

Jerez de la Frontera (Cádiz) (EFE).- Raphael, con su 'Raphaelísimo', inaugurará este sábado la XII edición de Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Será el primero de los espectáculos de una programación en la que la música, el flamenco, el humor y la enogastronomía volverán a encontrarse en Jerez hasta el 14 de agosto.

FESTIVAL GRANADA

La Budapest Festival Orchestra de Iván Fischer lleva 'La valquiria' al Festival de Granada

Granada (EFE).- La Budapest Festival Orchestra, una de las formaciones sinfónicas más prestigiosas de Europa, regresa este sábado al Festival Internacional de Música y Danza de Granada bajo la dirección de su fundador, Iván Fischer, con un programa que culminará con la escena final de 'La valquiria', de Richard Wagner.

El concierto, que se celebrará a las 22:00 horas en el Palacio de Carlos V, comenzará con la 'Sinfonía nº 3 Renana', de Robert Schumann, una partitura que ofrece una visión luminosa y humanista del género sinfónico, vinculada al paisaje y al espíritu del Rin.

MUSEO FORGES

Inauguración del Museo Forges en A Fonsagrada (Lugo)

A Fonsagrada (Lugo) (EFE).- Inauguración del museo dedicado al humorista gráfico Antonio Fraguas ‘Forges’ en el municipio lucense de A Fonsagrada, un acto al que asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y que contará también con la presencia de la familia del dibujante, que cedió la colección de dibujos y artículos personales que solo podrán verse en este centro.

El alcalde de la localidad, Carlos López, recordó que el padre de Forges era originario de este municipio, de ahí el vínculo del dibujante con A Fonsagrada, donde todavía conserva familia.

RELS B CONCIERTO

Concierto de Rels B en el Metropolitano de Madrid

Madrid (EFE).- Rels B, el artista español más escuchado fuera de nuestras fronteras en el último año, más que Rosalía o Alejandro Sanz, intenta demostrar que también es profeta en su tierra con la celebración de uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en el estadio Metropolitano de Madrid.

El concierto coincide además con la reciente publicación de su disco más personal, 'love love FLAKK'.

SEMANA NEGRA

Primeros encuentros con la prensa en la Semana Negra de Gijón

Gijón (EFE).- Los ilustradores Elena Mistrello, Elías Taño y Ángel de la Calle, autores de la exposición 'Trabajar cansa' protagonizan los primeros encuentros con la prensa en la Semana Negra de Gijón.

Encuentros a los que se suma también la escritora italiana Bárbara Baraldi, conocida por la saga protagonizada por la investigadora Aurora Scalviati.

EFE

plv

 

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