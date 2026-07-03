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Harán un sistema con IA para evaluar a jugadores en campeonatos europeos de balonmano

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Ciudad Real, 3 jul (EFE).- La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Federación Europea de Balonmano (EHF) han suscrito un convenio de colaboración para desarrollar un sistema de evaluación de jugadores en los campeonatos europeos, basado en inteligencia artificial.

El sistema, que va a ser desarrollado por investigadores de la Escuela Superior de Informática del campus de Ciudad Real, va a permitir hacer un "índice de jugadores" basado en datos y en inteligencia artificial, que servirá de referencia para seleccionar a los equipos ideales en los campeonatos de Europa de balonmano masculinos y femeninos que organiza la EHF, informó este viernes en una nota de prensa la UCLM.

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Este nuevo "índice de jugadores" servirá como herramienta de apoyo para seleccionar el equipo ideal del torneo, con el que se distingue a los mejores jugadores en la principal competición de selecciones nacionales organizada por la Federación Europea de Balonmano.

En la actualidad, la elección de los mejores jugadores y jugadoras se lleva a cabo mediante la valoración de expertos con experiencia en balonmano internacional, mientras que este nuevo sistema permitirá complementar ese conocimiento con herramientas tecnológicas para convertir parte de ese proceso en criterios objetivos y reproducibles.

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La plataforma incorporará técnicas avanzadas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos deportivos para valorar el rendimiento teniendo en cuenta variables como el contexto competitivo o los patrones observados durante el torneo, añadió la Universidad de Castilla-La Mancha.

El primer ensayo del sistema está previsto durante el Campeonato de Europa Femenino de la EHF de 2026, que se disputará entre el 3 y el 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía, donde será utilizado inicialmente de manera interna.

Posteriormente, la previsión es que la interfaz pública esté plenamente operativa para el Campeonato de Europa Masculino de 2028. EFE.

abc/rr/cmm

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