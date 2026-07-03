Gauff apunta a sus primeros cuartos de final

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- La estadounidense Coco Gauff ganó a su compatriota Claire Liu por 6-3, 6-7(5) y 6-2 y alcanzó, por cuarta vez, los octavos de final de Wimbledon donde le espera la suiza Belinga Bencic.

Gauff, séptima favorita, tuvo tres puntos de partido en el segund set que Liu salvó. Después, en el tercer parcial, Gauff tuvo que remontar para seller un triunfo después de dos horas y veintisiete minutos.

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Nunca ha perdido la séptima jugadora del mundo un partido contra Liu a la que ha ganado por tercera vez. Coco Gauff nunca ha superado los octavos en Wimbledon, es el único torneo del Grand Slam donde no ha logrado nunca colocarse entre las ocho mejores.

Coco Gauff, que ya acumula veintinueve partidos ganados en el 2026, venció este mismo 2026 ya a Bancic, su adversaria que ganó a la rusa Anna Kalinsakaya en tres mangas. Pero nunca han jugador sobre hierba. EFE

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