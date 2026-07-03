Formación de salida del sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):
.1.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:28.376
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0.011
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
a 0.321
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0.327
.5.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0.357
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
a 0.364
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
a 0.396
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
a 0.459
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
a 0.551
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
a 0.991
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:29.482
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:29.679
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:29.707
14.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:29.983
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:30.197
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:30.650
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:31.083
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:31.714
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31.776
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:32.020
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:32.910
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:32.988
EFE
arh
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