El incendio de vegetación de Peñíscola (Castellón) sigue activo pero evoluciona bien

Castellón, 3 jul (EFE).- El incendio de vegetación declarado la tarde de este viernes en el término del municipio castellonense de Peñíscola, y que ha obligado al rescate de cuatro personas y al desalojo preventivo de otras setenta, "continúa activo con evolución positiva".

Los medios aéreos se han retirado del lugar y los efectivos terrestre trabajan afianzando el perímetro y actuando sobre puntos calientes, informa el Consorcio de Bomberos de Castellón.

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El incendio se ha declarado a las 18:30 horas en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre Peñíscola y Benicarló, un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.

Los bomberos han tenido que rescatar a cuatro personas que se encontraban en dos viviendas, por el riesgo del fuego y humo próximos y que han sido atendidos por sanitarios de la Generalitat desplazados al terreno.

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El incendio ha afectado la zona exterior de algunas casas, en puntos como jardines, casetas de aperos, algún vehículo y maquinaria, todo ello en zonas exteriores, por lo que han sido desalojadas 70 personas por precaución y de forma preventiva.

Hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se han desplazado el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, el diputado provincial del Consorcio de Bomberos de Castellón, David Vicente, y el alcalde de Peñíscola, de Andrés Martínez Castellá, para conocer los avances en las tareas de extinción. EFE

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